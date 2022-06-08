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Грозный: До сих пор живу эмоциями. Поражение Уэльсу несправедливое
Украинцы провели два очень сильных матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный подвел итоги отбора к ЧМ-2022 для сборной Украины. Напомним, в финале плей-офф сине-желтые уступили Уэльсу (0:1) и не пробились на чемпионат мира.
"Наша сборная провела два очень сильных матча. Они переиграли и Шотландию, и Уэльс практически по всем показателям - не только по цифрам. Команда может играть в тот футбол, который соответствует уровню сборников. У нас прекрасные исполнители. Я считаю, что у нас есть тот баланс, который нужен сборной. Из 10 игроков 5 играют в хороших заграничных клубах. У нас все игроки, включая вратаря, хорошо работают с мячом.
Я до сих пор еще не отошел от игры, живу эмоциями. Считаю, что поражение несправедливое. Мы должны были забивать, и не один мяч. Очень несправедливо.
Функционально мы выглядели очень солидно. Восстановление игроков было на достаточно высоком уровне.
Замена Яремчука? Петраков хотел, чтобы на поле вышел свежий центральный нападающий, который хорошо играет головой, агрессивно действует в завершающей стадии", - отметил Грозный.
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