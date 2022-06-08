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Без Яремчука и еще троих игроков. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Произошли небольшие изменения
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 8 июня национальная сборная Украины стартует поединком в Лиге наций против команды Ирландии. Наставник сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на игру. В списке 23 футболиста.
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Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков
Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в официальную заявку не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук и Александр Пихаленок.
Напомним, матч между сборными Ирландии и Украины состоится в Дублине и начнется в 21:45.
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