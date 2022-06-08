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Национальная сборная Украины

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Без Яремчука и еще троих игроков. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Произошли небольшие изменения

Без Яремчука и еще троих игроков. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 июня национальная сборная Украины стартует поединком в Лиге наций против команды Ирландии. Наставник сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на игру. В списке 23 футболиста.

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Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в официальную заявку не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

Напомним, матч между сборными Ирландии и Украины состоится в Дублине и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Уэльс
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Источник:
УАФ

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Комментарии (9)
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balamyt (Boston)
08.06.2022 в 19:04
А где Пихаленок ..Он же был в заявке...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 16:45
лишили Украину ЧМ -спасибо -перехвалили
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+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
08.06.2022 в 11:48
Лунин, Попов,Бондарь,Качараба, Игнатенко,Сидорчук, Шапаренко,Зубков,Мудрик,Стакан,Довбык! Думаю так
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+1
-2
balamyt (Boston)
08.06.2022 в 19:07
Ты сам Стакан ..недопил свой.! Сикан ..наверно...И там должен быт Пихаленок..
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 11:40
Попов півзахисник?
Ответить
+2
-3
vinn (Khmеlnitsky)
08.06.2022 в 12:21
Якщо Суркісу буде треба, Петраков його навіть на ворота постаивить.
Ответить
+2
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 12:24
100%
+2
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.06.2022 в 13:40
Яка в вашій гей родині злагода- чоловік щось збрехав, жінка підтримала! :)
+2
-1
aleks68
08.06.2022 в 13:46
сэло-долб....б.за суркисню и помойку динамо побыстрее подставь своё фуфло
+1
-3

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