Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией
Вместо него будет играть другой футболист
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ исправила сообщение о заявке сборной Украины на игру против Ирландии в Лиге наций.
Изначально было написано, что матч пропустит полузащитник Александр Пихаленок. Позже стало известно, что в список действительно не попал вингер Андрей Ярмоленко. Соответственно, хавбек "Днепра-1" сможет помочь национальной команде сегодня.
Заявка сборной Украины выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Александр Пихаленок
Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан
Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в официальную заявку также не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко и Роман Яремчук. Матч с ирландцами начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины
- Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ
- Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники
- Уэльс – Украина. АУДИО онлайн трансляция финального матча квалификации на ЧМ-2022
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО