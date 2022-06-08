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Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Вместо него будет играть другой футболист

Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УАФ исправила сообщение о заявке сборной Украины на игру против Ирландии в Лиге наций.

Изначально было написано, что матч пропустит полузащитник Александр Пихаленок. Позже стало известно, что в список действительно не попал вингер Андрей Ярмоленко. Соответственно, хавбек "Днепра-1" сможет помочь национальной команде сегодня.

Заявка сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Александр Пихаленок

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в официальную заявку также не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко и Роман Яремчук. Матч с ирландцами начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Ирландия Александр Пихаленок
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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 17:07
Кущ смородини
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0
-1
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.06.2022 в 16:04
Ну, помилка УАФ на фоні помилки Андрюхи то дитячий садок. Чи може то не помилка була, може Андрію заплатив Сурок з проросійської партії і тому його турнули з заявки? Русня сильно раділа нашій поразці
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+2
-6
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Spokoyno (Київ)
08.06.2022 в 16:32
цікаво а хто тобі заплатив за цей маразм... хурок чи суйло
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+5
-2
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.06.2022 в 16:55
Хочеш сказати не існує ніякого кума і проросійської сили в Україні, то все брехня НАТО?
+1
-2
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Spokoyno (Київ)
08.06.2022 в 17:20
Хочу сказати, що лайно собаче по дворах не ху"ло розкидає, то наші с...кі після своїх собак не прибирають! А Андрій Я просто невдало перервав простріл... Не вистачило сил... класу. ТАК БУВАЄ!
+3
-2
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.06.2022 в 17:32
Суркіса, собаку, треба прибрати???
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
08.06.2022 в 14:45
Ну, а Сікан для чого?
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.06.2022 в 13:43
Вони там бухають в уаф? Чи паделковські корупціонери вже зовсім подуріли ?
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+2
-3
aleks68
08.06.2022 в 16:20
цілуй суркіса в дупу та поменше тявкай.недоумковате .....
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+1
-4
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Spokoyno (Київ)
08.06.2022 в 13:13
ТАК Ярмоленко поки залишається найкращим у нашій збірній, утім ТАК Андрій майже ніколи не видавав ряд чудових матчів за короткий термін! Тому і тренерському штабу його потрібно використовувати, як "спринтера", а не сподіватись, що він і марафон добре пробіжить! Повертаюсь к ... притримав Петраков Ярмоленко перший тайм на лаві Андрій і зрізав м'яч, а наприкінці гри саме він був найнебезпечнішим, може сил вистачило більш вдало пробити! Щось подивимось, як збірна зіграє без свого багаторічного лідера... Час висуватися "молодим".
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+3
-2
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Spokoyno (Київ)
08.06.2022 в 14:09
Авжеж трошки схибив потрібно читати "Андрій і НЕ зрізав м'яч..."
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+1
-2

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