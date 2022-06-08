Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией

Пресс-служба УАФ исправила сообщение о заявке сборной Украины на игру против Ирландии в Лиге наций.

Изначально было написано, что матч пропустит полузащитник Александр Пихаленок. Позже стало известно, что в список действительно не попал вингер Андрей Ярмоленко. Соответственно, хавбек "Днепра-1" сможет помочь национальной команде сегодня.

Заявка сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Александр Пихаленок

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан

Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в официальную заявку также не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко и Роман Яремчук. Матч с ирландцами начнется в 21:45.