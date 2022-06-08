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Миколенко рассказал о задаче сборной Украины на Лигу наций

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Все предельно очевидно

Миколенко рассказал о задаче сборной Украины на Лигу наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу с Ирландией в рамках первого тура группового этапа в Лиге наций-2022/2023.

"После перелета мы восстанавливались, затем провели тренировку, впереди игра. Приступаем к Лиге наций. Последний матч мы забыли, нужно двигаться дальше. Сейчас у нас задача - выйти в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Я считаю, мы должны оставаться в высшем дивизионе, и теперь задача — вернуться.

Стадион в Дублине – классный. Надеюсь, что на игру придут болельщики, чтобы поддержать нас и сборную Ирландии, что будет полная арена.

Я с ирландцами ни разу не встречался. Это будет премьерная встреча. Мы играли с Северной Ирландией, но с Ирландией – нет. Была теория, нам представили команду, готовимся. Уже забыли о предыдущем поединке, двигаемся дальше. Будет бой", – сказал Миколенко.

Напомним, матч между сборными Ирландии и Украины состоится сегодня, 8 июня в Дублине на стадионе "Авива" и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 16:53
не надо не чего расказывать--мы всё увидим сами--позорники кому проиграть -значит вам на ЧМ не чего не светило кроме позора
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0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
08.06.2022 в 14:43
Що можна сказати про всі оці інтерв'ю цих збірників? Вони вже забули матч з Уельсом , який між іншим гарантував вихід збірної в групу на Чемпіонат світу, і мільйони уболівальників України цього матчу не забудуть ще довго, особливо коли відбуватиметься Чемпіонат світу. Але нашим збірникам тільки бабки в голові, або гра за клуб, або за збірну, а проти кого, яка ціль, їм начхати. Путівку на Чемпіонат світу вони прос... ли, а тепер лига Націй, яка різниця черговий матч а за ним бабки....Оце так вони рухаються далі.
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0
-1

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