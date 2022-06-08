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Миколенко рассказал о задаче сборной Украины на Лигу наций
Все предельно очевидно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу с Ирландией в рамках первого тура группового этапа в Лиге наций-2022/2023.
"После перелета мы восстанавливались, затем провели тренировку, впереди игра. Приступаем к Лиге наций. Последний матч мы забыли, нужно двигаться дальше. Сейчас у нас задача - выйти в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Я считаю, мы должны оставаться в высшем дивизионе, и теперь задача — вернуться.
Стадион в Дублине – классный. Надеюсь, что на игру придут болельщики, чтобы поддержать нас и сборную Ирландии, что будет полная арена.
Я с ирландцами ни разу не встречался. Это будет премьерная встреча. Мы играли с Северной Ирландией, но с Ирландией – нет. Была теория, нам представили команду, готовимся. Уже забыли о предыдущем поединке, двигаемся дальше. Будет бой", – сказал Миколенко.
Напомним, матч между сборными Ирландии и Украины состоится сегодня, 8 июня в Дублине на стадионе "Авива" и начнется в 21:45.
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