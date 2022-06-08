Миколенко рассказал о задаче сборной Украины на Лигу наций

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу с Ирландией в рамках первого тура группового этапа в Лиге наций-2022/2023.

"После перелета мы восстанавливались, затем провели тренировку, впереди игра. Приступаем к Лиге наций. Последний матч мы забыли, нужно двигаться дальше. Сейчас у нас задача - выйти в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Я считаю, мы должны оставаться в высшем дивизионе, и теперь задача — вернуться.

Стадион в Дублине – классный. Надеюсь, что на игру придут болельщики, чтобы поддержать нас и сборную Ирландии, что будет полная арена.

Я с ирландцами ни разу не встречался. Это будет премьерная встреча. Мы играли с Северной Ирландией, но с Ирландией – нет. Была теория, нам представили команду, готовимся. Уже забыли о предыдущем поединке, двигаемся дальше. Будет бой", – сказал Миколенко.