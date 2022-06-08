  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шовковский: Мы не заслуживали понижения в классе Лиги Наций
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Мы не заслуживали понижения в классе Лиги Наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сине-желтые намерены вернуться в элитный дивизион турнира

Шовковский: Мы не заслуживали понижения в классе Лиги Наций

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о настрое команды на матч с Ирландией, который состоится в рамках группового этапа Лиги наций.

"Следующая игра нас быстро приводит в сознание. У нас нет времени. Нужно очень быстро перестраиваться и начинать новый сезон Лиги наций. Важно сделать вводы после матча с Уэльсом и двигаться дальше.

Мы все считаем, что не заслуживали понижения в классе в прошлом сезоне. Нашим заданием является повышение в Лигу А", — сказал Шовковский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч Ирландия - Украина пройдет в Дублине на стадионе "Авива". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Читайте такжеФартовая? Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Украина Ирландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде