Шовковский: Мы не заслуживали понижения в классе Лиги Наций

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о настрое команды на матч с Ирландией, который состоится в рамках группового этапа Лиги наций.

"Следующая игра нас быстро приводит в сознание. У нас нет времени. Нужно очень быстро перестраиваться и начинать новый сезон Лиги наций. Важно сделать вводы после матча с Уэльсом и двигаться дальше.

Мы все считаем, что не заслуживали понижения в классе в прошлом сезоне. Нашим заданием является повышение в Лигу А", — сказал Шовковский в комментарии Футбол NEWS.