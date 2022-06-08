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Шовковский: Мы не заслуживали понижения в классе Лиги Наций
Сине-желтые намерены вернуться в элитный дивизион турнира
Фото: пресс-служба УАФ
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о настрое команды на матч с Ирландией, который состоится в рамках группового этапа Лиги наций.
"Следующая игра нас быстро приводит в сознание. У нас нет времени. Нужно очень быстро перестраиваться и начинать новый сезон Лиги наций. Важно сделать вводы после матча с Уэльсом и двигаться дальше.
Мы все считаем, что не заслуживали понижения в классе в прошлом сезоне. Нашим заданием является повышение в Лигу А", — сказал Шовковский в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, матч Ирландия - Украина пройдет в Дублине на стадионе "Авива". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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