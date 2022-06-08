Национальная сборная Украины
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Украинская сборная потренировалась в Дублине
Получасовое занятие
Фото: УАФ
В эту среду сборная Украины сыграет против Ирландии в рамках Лиги Наций.
Как сообщает сайт УАФ, утром этого же дня коллектив Петракова успел потренироваться на стадионе спортивного центра университетского колледжа в Дублине. Само занятие длилось полчаса.
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Матч Ирландия - Украина начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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