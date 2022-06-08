  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украинская сборная потренировалась в Дублине
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская сборная потренировалась в Дублине

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Получасовое занятие

Украинская сборная потренировалась в Дублине

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В эту среду сборная Украины сыграет против Ирландии в рамках Лиги Наций.

Читайте такжеОшибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией

Как сообщает сайт УАФ, утром этого же дня коллектив Петракова успел потренироваться на стадионе спортивного центра университетского колледжа в Дублине. Само занятие длилось полчаса.

Фотогалерея

Украинская сборная потренировалась в Дублине - фото 1Украинская сборная потренировалась в Дублине - фото 2Украинская сборная потренировалась в Дублине - фото 3Украинская сборная потренировалась в Дублине - фото 4Украинская сборная потренировалась в Дублине - фото 5

Матч Ирландия - Украина начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде