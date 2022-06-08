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В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины

Национальная сборная Украины
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Догадались с кем еще не играли "сине-желтые"?

В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня вечером в рамках Лиги Наций сыграют Украина и Ирландии. Ранее это две сборные не пересекались на футбольном поле.

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Интересно, что по данным сайта УАФ, "зеленая армия" станет 72-м соперником в истории украинской команды. Ранее "сине-желтые" встречались с 51-м представителем Европы, семью сборными из Азии, шестью из Африки, четырьмя из зоны КОНКАКАФ и тремя из Южной Америки.

После игры с Ирландией на европейской карте останутся всего три страны, с которыми Украина не пересекалась на поле. Речь идет о Бельгии, Гибралтаре и Лихтенштейне.

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Последний интересный факт. Один из соперников сборной Украины уже прекратил свой существование. Речь идет о Югославии, которая вначале стала Сербией и Черногорией, а после разделилась на два отдельных государства.

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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
УАФ

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