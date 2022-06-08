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В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
Догадались с кем еще не играли "сине-желтые"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня вечером в рамках Лиги Наций сыграют Украина и Ирландии. Ранее это две сборные не пересекались на футбольном поле.
Интересно, что по данным сайта УАФ, "зеленая армия" станет 72-м соперником в истории украинской команды. Ранее "сине-желтые" встречались с 51-м представителем Европы, семью сборными из Азии, шестью из Африки, четырьмя из зоны КОНКАКАФ и тремя из Южной Америки.
После игры с Ирландией на европейской карте останутся всего три страны, с которыми Украина не пересекалась на поле. Речь идет о Бельгии, Гибралтаре и Лихтенштейне.
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Последний интересный факт. Один из соперников сборной Украины уже прекратил свой существование. Речь идет о Югославии, которая вначале стала Сербией и Черногорией, а после разделилась на два отдельных государства.
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