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Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Сидорчук, Шапаренко, Попов и другие

Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8-го июня, Украина сыграет против сборной Ирландии в первом туре Лиги наций 2022/23. Матч состоится в Дублине в 21:45. Уже известен стартовый состав сборной Украины.

Лунин - Попов, Бондарь, Сирота - Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко - Зубков, Довбик, Мудрик

Отметим, что не попали в заявку лидеры команды Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Тарас Степаненко. Георгий Бущан травмирован.

Следить за ходом матча можно с помощью текстовой онлайн трансляции в матч-центре >>>

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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (12)
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vlotko (Броди)
08.06.2022 в 23:47
Ну де ті мудрі довбики? Що вони показали? Ще рано їм до основи.
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0
0
vlotko (Броди)
08.06.2022 в 22:03
Можливо диванні експерди заспокояться, Петраков виставив такий склад про який вони мріяли. Дорогу молодим. Ну-ну.
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
08.06.2022 в 21:37
Наверное все нормально. Раз уж на ЧМ не едем, не самое ли время для зачистки поколений… Сложное время, а шо делать …
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+1
-1
Comment06 (Украина)
08.06.2022 в 21:28
Пихаленок и Соболь в старте не помешали бы. Тревожно за Попова- Бондаря.
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0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.06.2022 в 21:11
Вся надія на гравця Реалу!!!
Ответить
0
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
08.06.2022 в 21:07
Щось страшнувато за оборону з таким складом.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
08.06.2022 в 21:02
Качараба, Бондарь и Сирота не уровень сборной ИМХО, лучше бы Петраков в прошлой игре сделал несколько изменений, может результат был бы другой, а тут состав почти резервный.
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
08.06.2022 в 20:59
Щось стало страшнувато за збірну з таким складом.
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.06.2022 в 20:43
Качараба і Миколенко йдуть як латералі? Цікаво... В захисті зважаючи на незіграність гравців і їх статус в своїх клубах, думаю будуть пожежі. А так побачимо...
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+1
-1
Наш (Одесса)
08.06.2022 в 20:35
Яремчука нет - есть надежда на победу. Жалко Ярмолы тоже нет
Ответить
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 20:33
Нічого собі склад
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+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
08.06.2022 в 20:25
Оце так зміни...Деякі взагалі неочікувано...Побачим, удачі!!!
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+4
0

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