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Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
Сидорчук, Шапаренко, Попов и другие
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8-го июня, Украина сыграет против сборной Ирландии в первом туре Лиги наций 2022/23. Матч состоится в Дублине в 21:45. Уже известен стартовый состав сборной Украины.
Лунин - Попов, Бондарь, Сирота - Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко - Зубков, Довбик, Мудрик
Отметим, что не попали в заявку лидеры команды Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Тарас Степаненко. Георгий Бущан травмирован.
Следить за ходом матча можно с помощью текстовой онлайн трансляции в матч-центре >>>
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