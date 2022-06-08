Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией

Сегодня, 8-го июня, Украина сыграет против сборной Ирландии в первом туре Лиги наций 2022/23. Матч состоится в Дублине в 21:45. Уже известен стартовый состав сборной Украины.

Лунин - Попов, Бондарь, Сирота - Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко - Зубков, Довбик, Мудрик

Отметим, что не попали в заявку лидеры команды Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Тарас Степаненко. Георгий Бущан травмирован.

Следить за ходом матча можно с помощью текстовой онлайн трансляции в матч-центре >>>