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Зубков: Возможно, многие наши игроки никогда не сыграют на чемпионате мира
Уэльс надо забыть и двигаться дальше
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Нападающий венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков в студии Футболов прокомментировал вылет из квалификации к чемпионату мира в Катаре от Уэльса.
"Нет эмоций и слов после поражения Уэльса. У нас были моменты. Не знаю, почему это произошло. Это очень тяжело. Каждый понимает, что это была игра жизни. Возможно, многие наши игроки никогда не сыграют на чемпионате мира.
Петраков попросил забыть этот матч. Впереди лига наций. Все помнят, как мы вылетели из Лиги А в прошлом розыгрыше. Очень важно начать с победы и с хорошим настроением. У нас есть задача попасть в Лигу А. Каждый игрок хочет показать, что может играть в составе", – приводит слова Зубкова Трибуна.юа.
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