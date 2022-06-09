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Национальная сборная Украины

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ЛН. Ирландия - Украина. 0:1. Наконец-то "на ноль". Видеообзор матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Берем первые три очка

ЛН. Ирландия - Украина. 0:1. Наконец-то "на ноль". Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина обыграла сборную Ирландии в рамках первого тура Лиги наций (1:0). Цыганков забил гол со штрафного. Смотрите, как разворачивались собітия в матче.

Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Ирландия - Украина 0:1
Гол: Цыганков 48

Общий обзор матча

38' Тарас Качараба - отмененный гол (офсайд).

48' Виктор Цыганков - 0:1.

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2022 в 00:33
И опять валидольная игра --зачем выпускать Сидорчука это второй Коноплянко пора завязывать со сборной --много не нужных игроков находяться в СБУ
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0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.06.2022 в 01:26
КоноплянкО :)))) белозалупко, ты дбл сепаратистский )
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