Национальная сборная Украины
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ЛН. Ирландия - Украина. 0:1. Наконец-то "на ноль". Видеообзор матча
Берем первые три очка
Фото: Getty Images
Украина обыграла сборную Ирландии в рамках первого тура Лиги наций (1:0). Цыганков забил гол со штрафного. Смотрите, как разворачивались собітия в матче.
Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Ирландия - Украина 0:1
Гол: Цыганков 48
Общий обзор матча
38' Тарас Качараба - отмененный гол (офсайд).
48' Виктор Цыганков - 0:1.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2022 в 00:33
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.06.2022 в 01:26
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