Петраков: Доволен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги дебютного для его команды матча в Лиге наций 2022/23. Украина, напомним, благодаря голу Цыганкова одолела Ирландию 1:0.

- Насколько вы удовлетворены изменениями в команде? Что принесло положительный результат?

– Мы только 5-го июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам, чтобы они не получили какую-либо травму, я решил дать сыграть молодым исполнителям, которые не играли. Я доволен, что они вышли и сыграли. Многие ребята дебютировали на официальном уровне. Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых ребят, их отношением к игре. Доволен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом. Мы перевернули страницу. Не заглядываем в прошлое, а двигаемся вперед.

— Что для вас значит эта победа, учитывая, что на трибунах присутствовало 3,5 тысячи украинских болельщиков, безумно радовавшихся успеху команды?

– Сейчас такое время. Пришли люди, находящиеся в Ирландии. Благодарю эту страну за то, что она приютила наших женщин, детей. Я понимаю, что все хотят домой, но сейчас не могут уезжать. Мы очень довольны тем, что сделали счастливыми наших граждан.

— Вы играли в достаточно атакующем стиле. Считаете ли сборную Украины в этом плане лучше Ирландии, поскольку вы решили меньше обороняться и больше атаковать?

— Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы она никого не боялась. Поскольку вам понравилось, то спасибо за оценку работы тренерского штаба, нашей команды. Мне это нравится.

— Как оцените игру Андрея Лунина, проведшего первый сухой матч за долгое время?

– Я его знаю с 15-ти лет. Знаю его отца, мать. Для меня он как сын. Я доволен тем, что он провел официальную игру, сыграл на ноль. Я его поздравил, как и многих ребят. Многие игроки дебютировали в официальных турнирах за национальную сборную. Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Пихаленок, Игнатенко… Я рад, что они обрели уверенность. Они были на сборах, готовились. Я ими доволен. Двигаемся дальше.

— Вы сделали 10 изменений в составе команды, что принесло группе игроков уверенность в собственных силах. Собираетесь поставить этих же футболистов на домашний матч против Ирландии или смените состав?

— Я так далеко не смотрю. Завтра тренировка, 11-го июня игра с Арменией. Увидим, как это будет. Сегодня должны были играть 11 новых игроков, но Эдуард Соболь заболел. Потому сыграл Виталий Миколенко, которого я тоже знаю с детства. Он сказал мне, что все хорошо, что он поможет. В дальнейшем будем смотреть на состояние футболистов.

Напоследок хочу поблагодарить Ирландию. Вы нас приняли очень хорошо. Я ходил по городу, ко мне подходили люди, желали удачи мне, Украине. Вы приютили наших женщин и детей. Всем спасибо, до свидания. Скоро встретимся снова, в Лодзи.

Следующий свой матч сборная Украины сыграет 11-го июня в Польше против Армении (16:00).