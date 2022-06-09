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Качараба: Немного разочарован, что не засчитали мой гол
Но главное, что выиграла команда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Тарас Качараба дал комментарий после матча Лиги наций с Ирландией (победа Украины 1:0). Напомним, что Качараба в первом тайме забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
– Спасибо за поздравление. Слава Богу, удалось выиграть этот матч, потому что всегда очень важно начать с победы. Относительно моего гола немного разочарован, что его не засчитали. Первый гол за национальную сборную, еще и такой… Но хорошо, что мы завоевали три очка.
Я думаю, что дело было только в офсайде, потому что я не играл руками, а сыграл в корпус. Возможно, визави не ожидал, что я позади него, довольно вальяжно упал. Я уже был нацелен на ворота, получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали.
В первые 10—15 минут присутствовало волнение из-за того, что это была первая официальная игра за национальную сборную для многих футболистов. На поле было много молодых игроков. Но все ребята справились с эмоциями.
Мы готовились к игре по этой схеме. Еще в течение подготовки к поединкам с Шотландией и Уэльсом мы моделировали игру соперника при атаке по схеме 5-4-1 или 3-4-3. Мы были знакомы. С каждым касанием мяча наша игра становилась все лучше, волнение исчезало. Я надеюсь, что мы претворили в жизнь все, что было задумано.
Теперь будем готовиться к следующему матчу. Все ребята хорошо себя проявили. Для тренерского штаба будет головной болью – кого ставить. Я думаю, что все, кто сегодня играл, заслуживают играть в следующих поединках, — сказал Качараба.
Добавим, что ранее игру против Ирландии прокомментировал тренер Украины Александр Петраков.
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