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Семь игроков дебютировали за сборную Украины в официальных матчах
Их отметил Александр Петраков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина успешно провела первый матч Лиги наций 2022/23. На выезде удалось одолеть сборную Ирландии 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова со штрафного.
При этом, как отметил главный тренер сборной Украины Александр Петраков, ряд игроков дебютировали за национальную команду на официальном уровне: Андрей Лунин, Александр Сирота, Александр Пихаленок, Валерий Бондарь, Денис Попов, Тарас Качараба, Данило Игнатенко.
Отметим, что свой следующий матч сборная Украины проведет также в Лиге наций против Армении 11-го июня в Лодзи (Польша). Начало – 16:00.
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