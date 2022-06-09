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Национальная сборная Украины

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Семь игроков дебютировали за сборную Украины в официальных матчах

Национальная сборная Украины
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Их отметил Александр Петраков

Семь игроков дебютировали за сборную Украины в официальных матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина успешно провела первый матч Лиги наций 2022/23. На выезде удалось одолеть сборную Ирландии 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова со штрафного.

При этом, как отметил главный тренер сборной Украины Александр Петраков, ряд игроков дебютировали за национальную команду на официальном уровне: Андрей Лунин, Александр Сирота, Александр Пихаленок, Валерий Бондарь, Денис Попов, Тарас Качараба, Данило Игнатенко.

Отметим, что свой следующий матч сборная Украины проведет также в Лиге наций против Армении 11-го июня в Лодзи (Польша). Начало – 16:00.

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В статье: Украина Лига Наций
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