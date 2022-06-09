Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией
От известного статистического ресурса
Фото: пресс-служба УАФ
Известный статистический ресурс whoscored представил свои оценки игрокам сборной Украины за матч Лиги наций против Ирландии (1:0). Итак, самый высокий балл получил полузащитник Николай Шапаренко – 7,9. Также в тройку лучших вошли Андрей Лунин (7,8) и Александр Сирота (7,5).
Худшим в составе сборной Украины среди игроков основного состава оказался Михаил Мудрик – 6,2. Такие же оценки – у трех вышедших на замену футболистов (Пихаленок, Сикан, Игнатенко). А само низко среди всех украинских футболистов оценен Александр Караваев (6,0).
Добавим, что лучшим в Ирландии стал Джейсон Найт с отметкой 7,0.
скриншот - whoscored.com
Популярное сейчас
- Украина U21 - Франция U21. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро
- Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев
- Россияне могут попытаться наступать на Запорожье и Николаев - Виталий Ким
- Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру