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Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

От известного статистического ресурса

Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Известный статистический ресурс whoscored представил свои оценки игрокам сборной Украины за матч Лиги наций против Ирландии (1:0). Итак, самый высокий балл получил полузащитник Николай Шапаренко – 7,9. Также в тройку лучших вошли Андрей Лунин (7,8) и Александр Сирота (7,5).

Худшим в составе сборной Украины среди игроков основного состава оказался Михаил Мудрик – 6,2. Такие же оценки – у трех вышедших на замену футболистов (Пихаленок, Сикан, Игнатенко). А само низко среди всех украинских футболистов оценен Александр Караваев (6,0).

Добавим, что лучшим в Ирландии стал Джейсон Найт с отметкой 7,0.

Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией - изображение 1

скриншот - whoscored.com

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В статье: Украина Николай Шапаренко Михаил Мудрик
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(9 голосов)
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Источник:
Whoscored.com

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Комментарии (7)
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storm_ua (Николаев)
09.06.2022 в 12:06
Мудрику надо просто успокоиться. Очевидно он ведет себя нервозно, делает рывки где нужно подождать, дает передачи где надо идти самому. Где нужно дать пас, бежит в обводку и теряет мяч..там где нужно пробить самому, пасует в никуда..С физикой и техникой у мудрика все ок, нужно поработать над психологией, научится контролировать свои эмоции, очевидно он эмоционально зашкаливает на игре . Время особо нет, он наш будущий игрок основы, приходится учиться в полевых условиях
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0
0
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WuTang (Київ)
09.06.2022 в 10:49
Kolibri (Киев. Новая Англия.) 08.06.2022 в 23:57Шапаренко? Серьёзно? Подивись статистику! Але кому тут говорити.....
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0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
09.06.2022 в 09:36
Мудрик -- зелене пацаня, котре, крім себе, на полі нікого не бачить. Йому ще вчитися і вчитися грати в футбол.
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+4
-1
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
09.06.2022 в 09:08
А Циганкова куди поділи? Його на скрін взагалі нема
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0
0
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Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 07:58
От Вам і відповідь, хто наразі Му... По галявині недостатньо носитися потрібно ще щось створювати. Але шанси Михайлу надавати все одно треба!
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+4
0
Alex-696 (Немирів)
09.06.2022 в 08:54
Спочатку треба стати футболістом, а не легкоатлетом, а потім вже можна і на поле випускати. Мудрик може непогано грати лише у складі сильної команди, де добра лінія півзахисту, а сам він - не лідер.
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 10:33
Тобто... поноситися, поводитися це ми можемо, а от перемогти... то справа "сильної команди"
0
0

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