Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией

Известный статистический ресурс whoscored представил свои оценки игрокам сборной Украины за матч Лиги наций против Ирландии (1:0). Итак, самый высокий балл получил полузащитник Николай Шапаренко – 7,9. Также в тройку лучших вошли Андрей Лунин (7,8) и Александр Сирота (7,5).

Худшим в составе сборной Украины среди игроков основного состава оказался Михаил Мудрик – 6,2. Такие же оценки – у трех вышедших на замену футболистов (Пихаленок, Сикан, Игнатенко). А само низко среди всех украинских футболистов оценен Александр Караваев (6,0).

Добавим, что лучшим в Ирландии стал Джейсон Найт с отметкой 7,0.

скриншот - whoscored.com