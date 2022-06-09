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Павелко: Хладнокровная и мастеровитая игра команды Петракова

Национальная сборная Украины
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Президент УАФ - о победе сине-желтых над Ирландией

Павелко: Хладнокровная и мастеровитая игра команды Петракова

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу национальной команды над Ирландией (1:0) в рамках Лиги наций.

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"Украина стартует с победы в Лиге наций-2022/2023! Хладнокровная и мастеровитая игра команды Александра Петракова, заслуженный результат и лучшие болельщики, пришедшие на стадион "Авива" в Дублине, поддержать нашу сборную! Важные первые три очка в третьем розыгрыше турнира! Это первый шаг к главной цели этой Лиги наций — возвращению в Лигу А.

Поздравляю всех болельщиков, а в первую очередь наших воинов на передовой, футболистов и тренерский штаб с этой победой! Удачной подготовки команде к матчу против Армении, который состоится 11 июня в польской Лодзи! Слава Героям! Слава Украине!", - написал Павелко в Facebook.

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В статье: Украина Ирландия Андрей Павелко
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