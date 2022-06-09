Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павелко: Хладнокровная и мастеровитая игра команды Петракова
Президент УАФ - о победе сине-желтых над Ирландией
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу национальной команды над Ирландией (1:0) в рамках Лиги наций.
"Украина стартует с победы в Лиге наций-2022/2023! Хладнокровная и мастеровитая игра команды Александра Петракова, заслуженный результат и лучшие болельщики, пришедшие на стадион "Авива" в Дублине, поддержать нашу сборную! Важные первые три очка в третьем розыгрыше турнира! Это первый шаг к главной цели этой Лиги наций — возвращению в Лигу А.
Поздравляю всех болельщиков, а в первую очередь наших воинов на передовой, футболистов и тренерский штаб с этой победой! Удачной подготовки команде к матчу против Армении, который состоится 11 июня в польской Лодзи! Слава Героям! Слава Украине!", - написал Павелко в Facebook.
Популярное сейчас
- Россияне могут попытаться наступать на Запорожье и Николаев - Виталий Ким
- Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией
- Победа Украины, контракт Модрича, новый претендент на Мудрика. Главные новости за 8 июня
- Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО