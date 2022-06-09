Национальная сборная Украины
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Сергей Сидорчук провел юбилейный матч за сборную Украины
Собралось уже полсотни
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сергей Сидорчук вчера, 8-го июня, вывел сборную Украины с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Ирландии (победа 1:0). Этот поединок оказался дебютным для футболиста – пятидесятым.
Свой первый матч за сборную Украины Сидорчук провел в далеком 2014-м году.
В 50-ти матчах за сборную Сидорчук отличился тремя забитыми мячами.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
09.06.2022 в 12:39
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miha (Нежин)
09.06.2022 в 09:23
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