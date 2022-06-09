Сергей Сидорчук провел юбилейный матч за сборную Украины

Сергей Сидорчук вчера, 8-го июня, вывел сборную Украины с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Ирландии (победа 1:0). Этот поединок оказался дебютным для футболиста – пятидесятым.

Свой первый матч за сборную Украины Сидорчук провел в далеком 2014-м году.

В 50-ти матчах за сборную Сидорчук отличился тремя забитыми мячами.