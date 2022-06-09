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Сергей Сидорчук провел юбилейный матч за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Собралось уже полсотни

Сергей Сидорчук провел юбилейный матч за сборную Украины

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Сидорчук вчера, 8-го июня, вывел сборную Украины с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Ирландии (победа 1:0). Этот поединок оказался дебютным для футболиста – пятидесятым.

Свой первый матч за сборную Украины Сидорчук провел в далеком 2014-м году.

В 50-ти матчах за сборную Сидорчук отличился тремя забитыми мячами.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
09.06.2022 в 12:39
"Цей поєдинок виявився дебютним для футболіста у футболці – п'ятдесятим." Може, ювілейним?
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0
0
miha (Нежин)
09.06.2022 в 09:23
І більше не треба, якщо так грає.
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0
-1

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