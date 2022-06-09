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Журналист: Стартовый состав на матч против Ирландии оказался самым молодым за всю историю официальных игр сборной Украины
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный журналист, комментатор, а ныне защитник Украины в рядах ВСУ Вадим Скичко в своем твиттере сообщил о том, что стартовый состав на игру против Ирландии оказался самым молодым за всю историю официальных матчей сборной Украины.
Источник отмечает, что средний возраст основы сборной Украины на матч в Дублине составил 24 года.
Напомним, Украина сыграла в таком стартовом составе:
Лунин – Попов, Бондарь, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик.
Для семерых игроков это был дебют за Украину в официальных поединках.
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