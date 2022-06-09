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Петраков: Задача – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сборная Украины выиграла стартовый поединок турнира

Петраков: Задача – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после стартового матча Лиги наций 2022/23, в котором сине-желтые минимально обыграли Ирландию (1:0).

– Играли молодые ребята, мы с моим штабом доверили им играть. Они выиграли. Будем разбирать ошибки, но я доволен результатом, игрой и самоотдачей ребят.

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Порадовался за Цыганкова, забившего первый гол под моим руководством. Я доволен, и он доволен.

Эта победа – обезболивающая после поражения Уэльса. Ребята немного отошли. Я сегодня выставил молодых ребят. Дал отдохнуть Ярмоленко. Ему было очень тяжело, я его даже не включил в резерв. Те, кто не играл сегодня, завтра будут тренироваться и готовиться к Армении.

Ребята вышли и сыграли по такой схеме. Выиграли. Вам не нравится эта схема?

– Почему Ирландия создала так много моментов из стандартов во втором тайме?

– Они все по 1,95 метра. Что мы можем сделать? Ребята боролись на втором этаже, как могли. Но ведь они не забили. Что мне делать? Набить футболистам на бутсы платформу, чтобы они стали выше?

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– Какие задачи на Лигу наций, глядя, что сегодня играли не основным составом?

– В национальной сборной априори не может быть первого и второго составов. Это не первый и второй состав, а ребята, которые мало играли. Я им дал игровое время. Они вышли и сыграли. Будет хорошая конкуренция. А первого и второго составов в сборной нет, не может быть такого.

А задача – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024 в Германии – сказал Петраков.

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В статье: Украина Ирландия Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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