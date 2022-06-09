Автор единственного гола Украины признан Львом матча с Ирландией

В среду, 8 июня национальная сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова минимально обыграли команду Ирландии со счетом 1:0.

Лучшим игроком поединка, по мнению болельщиков, стал вингер Виктор Цыганков, который забил единственный мяч в игре. Отметим, что Виктор отметился результативным ударом спустя 2 минуты после выхода на поле.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет также в Лиге наций против Армении 11-го июня в Лодзи (Польша). Начало – 16:00.