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Национальная сборная Украины

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Автор единственного гола Украины признан Львом матча с Ирландией

Национальная сборная Украины
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Автор единственного гола Украины признан Львом матча с Ирландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 8 июня национальная сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова минимально обыграли команду Ирландии со счетом 1:0.

Лучшим игроком поединка, по мнению болельщиков, стал вингер Виктор Цыганков, который забил единственный мяч в игре. Отметим, что Виктор отметился результативным ударом спустя 2 минуты после выхода на поле.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет также в Лиге наций против Армении 11-го июня в Лодзи (Польша). Начало – 16:00.

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В статье: Украина Ирландия Виктор Цыганков
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