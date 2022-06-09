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Автор единственного гола Украины признан Львом матча с Ирландией
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 8 июня национальная сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова минимально обыграли команду Ирландии со счетом 1:0.
Лучшим игроком поединка, по мнению болельщиков, стал вингер Виктор Цыганков, который забил единственный мяч в игре. Отметим, что Виктор отметился результативным ударом спустя 2 минуты после выхода на поле.
Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет также в Лиге наций против Армении 11-го июня в Лодзи (Польша). Начало – 16:00.
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