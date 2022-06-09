  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Защитник сборной Украины: Когда ты выходишь в старте – это очень мотивирует
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник сборной Украины: Когда ты выходишь в старте – это очень мотивирует

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Валерий Бондарь - о победе над Ирландией

Защитник сборной Украины: Когда ты выходишь в старте – это очень мотивирует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь подвел итоги матча Лиги наций с Ирландией (1:0).

– Как оценю игру? Я не эксперт, у нас для этого есть тренерский штаб, очень хорошо в этом разбирающийся и оценивший не только мою игру, но и игру всей команды.

– Выход сегодня на поле – шанс проявить себя?

– Это национальная сборная и когда ты выходишь в основном составе – это очень мотивирует. Конечно, каждый хочет играть в основе, но у нас очень хорошая конкуренция, сильные игроки. Сегодня был шанс для многих игроков, мы все старались выложиться и показать, что мы можем играть в стартовом составе.

Читайте такжеЖурналист: Стартовый состав на матч против Ирландии оказался самым молодым за всю историю официальных игр сборной Украины

– Как команда перенесла проигрыш Уэльсу?

– Очень больно. В раздевалке и отеле после матча была полная тишина. Просто разочарование и очень трудно останавливаться в шаге от ЧМ. Финальная часть – мечта каждого футболиста.

– Как тренеры выводили вас из морального кризиса?

– Мы – профессионалы. Надо настраиваться на каждую игру. Это новый этап, новый турнир и хотелось сегодня победить, тем более новым составом. Мы стремились только к победе.

Читайте такжеПетраков: Задача – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024

– На трибунах сегодня, как и в прошлых матчах много болельщиков, вдохновляет ли это?

– Конечно! Откровенно мы даже немного удивлены, что так много украинских болельщиков на трибунах. Очень рады видеть их на стадионе, это хоть как-то отвлекает от современных новостей. Мы все читаем, все видим…

– Нет запретов перед игрой читать новости о войне?

– Это невозможно сделать. Кто хочет читать – тот будет читать. Нас тренер настраивает на игру, переключает темы, общаемся, шутим, чтобы мы на этом не зацикливались, а были хорошо подготовлены, в том числе морально. А нам нужно выходить на поле и делать свою работу. Каждый работает на своем фронте, поэтому мы здесь бьемся за Украину, за нашу нацию, за ребят на передовой, - сказал Бондарь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде