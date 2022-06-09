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Защитник сборной Украины: Когда ты выходишь в старте – это очень мотивирует
Валерий Бондарь - о победе над Ирландией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Валерий Бондарь подвел итоги матча Лиги наций с Ирландией (1:0).
– Как оценю игру? Я не эксперт, у нас для этого есть тренерский штаб, очень хорошо в этом разбирающийся и оценивший не только мою игру, но и игру всей команды.
– Выход сегодня на поле – шанс проявить себя?
– Это национальная сборная и когда ты выходишь в основном составе – это очень мотивирует. Конечно, каждый хочет играть в основе, но у нас очень хорошая конкуренция, сильные игроки. Сегодня был шанс для многих игроков, мы все старались выложиться и показать, что мы можем играть в стартовом составе.
– Как команда перенесла проигрыш Уэльсу?
– Очень больно. В раздевалке и отеле после матча была полная тишина. Просто разочарование и очень трудно останавливаться в шаге от ЧМ. Финальная часть – мечта каждого футболиста.
– Как тренеры выводили вас из морального кризиса?
– Мы – профессионалы. Надо настраиваться на каждую игру. Это новый этап, новый турнир и хотелось сегодня победить, тем более новым составом. Мы стремились только к победе.
– На трибунах сегодня, как и в прошлых матчах много болельщиков, вдохновляет ли это?
– Конечно! Откровенно мы даже немного удивлены, что так много украинских болельщиков на трибунах. Очень рады видеть их на стадионе, это хоть как-то отвлекает от современных новостей. Мы все читаем, все видим…
– Нет запретов перед игрой читать новости о войне?
– Это невозможно сделать. Кто хочет читать – тот будет читать. Нас тренер настраивает на игру, переключает темы, общаемся, шутим, чтобы мы на этом не зацикливались, а были хорошо подготовлены, в том числе морально. А нам нужно выходить на поле и делать свою работу. Каждый работает на своем фронте, поэтому мы здесь бьемся за Украину, за нашу нацию, за ребят на передовой, - сказал Бондарь.
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