Попов: Победа над Ирландией была не легкой, соперник давал достойный отпор

Защитник сборной Украины Денис Попов прокомментировал победу над Ирландией (1:0) в рамках Лиги наций:

– Мы первый раз вышли таким составом. Конечно, не все удавалось, но мы пытались добиться результата, и это нам удалось. Мы хорошо стартовали в турнире.

– Как тренер оценил матч?

– Еще не оценивал, только поздравил с победой. А более подробное рассмотрение матча и оценки игрокам будут чуть позже.

– Как вы "разряжались" после Уэльса?

– Да, в принципе, ничего особенного не делали. Говорю лично за себя, но и видел лицо партнеров – все были разорены… Мы были так близко к мечте, это очень досадно.

– Трудно было настраиваться на игру против Ирландии, которая, по сути, сейчас ничего не решает, после двух предыдущих матчей?

– Я бы не сказал, что эта игра менее важна. Тренер настраивал нас, говорил, что начинаем наш путь поначалу. Лично для меня каких-то дополнительных стимулов не требовалось, ведь я давно не играл и настраивался серьезно.

– Что скажете о сопернике?

– Хорошая команда. Это была не самая легкая игра, соперник давал достойный отпор.

– На поле не было многих ваших лидеров, труднее ли было играть?

– Да, не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру, - подытожил Попов.