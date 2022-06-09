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Попов: Победа над Ирландией была не легкой, соперник давал достойный отпор
Без нервов и валидола не обошлось
Фото: fcdynamo.com
Защитник сборной Украины Денис Попов прокомментировал победу над Ирландией (1:0) в рамках Лиги наций:
– Мы первый раз вышли таким составом. Конечно, не все удавалось, но мы пытались добиться результата, и это нам удалось. Мы хорошо стартовали в турнире.
– Как тренер оценил матч?
– Еще не оценивал, только поздравил с победой. А более подробное рассмотрение матча и оценки игрокам будут чуть позже.
– Как вы "разряжались" после Уэльса?
– Да, в принципе, ничего особенного не делали. Говорю лично за себя, но и видел лицо партнеров – все были разорены… Мы были так близко к мечте, это очень досадно.
– Трудно было настраиваться на игру против Ирландии, которая, по сути, сейчас ничего не решает, после двух предыдущих матчей?
– Я бы не сказал, что эта игра менее важна. Тренер настраивал нас, говорил, что начинаем наш путь поначалу. Лично для меня каких-то дополнительных стимулов не требовалось, ведь я давно не играл и настраивался серьезно.
– Что скажете о сопернике?
– Хорошая команда. Это была не самая легкая игра, соперник давал достойный отпор.
– На поле не было многих ваших лидеров, труднее ли было играть?
– Да, не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру, - подытожил Попов.
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