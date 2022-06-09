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Ребров: Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины
По его словам, нужен правильный момент
Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что после ухода Андрея Шевченко с ним велись переговоры по поводу работы в сборной Украины.
"Конечно, переговоры велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в "Аль-Айн", но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен. Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент.
Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем, а когда со мной велись переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов", - заявил Ребров.
Напомним, что контракт Реброва с эмиратским "Аль-Айном" рассчитан до 1 июля, но в ближайшее время клуб может активировать опцию продления соглашение еще на один сезон.
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