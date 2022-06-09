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Ребров: Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

По его словам, нужен правильный момент

Ребров: Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины

Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что после ухода Андрея Шевченко с ним велись переговоры по поводу работы в сборной Украины.

"Конечно, переговоры велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в "Аль-Айн", но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен. Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент.

Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем, а когда со мной велись переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов", - заявил Ребров.

Напомним, что контракт Реброва с эмиратским "Аль-Айном" рассчитан до 1 июля, но в ближайшее время клуб может активировать опцию продления соглашение еще на один сезон.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
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Комментарии (11)
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2022 в 18:50
Ребров, иди нах. Дед нормально справляется.
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0
-4
Alex fin (Одесса)
09.06.2022 в 19:34
Ну ты и быдло
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+1
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2022 в 19:36
Ти спочатку заслужи таку повагу до себе від вболівальників як Ребров, а потім гавкай. Кончене.
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0
0
Caballero (DC)
09.06.2022 в 16:32
Завжди готовенький прилаштуватись на фартову хвилю збірної, коли хлопці вперше за всю історію збірної землю гризуть і ми не задаємо їм запитань "чому...". Суркісеня.
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0
-9
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.06.2022 в 17:02
Прям от вперше в історії землю гризуть? В 2006 не гризли?
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+4
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 17:14
В сборной есть проблема с физическими кондициями игроков, они не могут вторую и третью игру провести на высоком уровне. Пока ни одному тренеру не удавалось решить эту проблему.
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+4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 15:41
ОЦЕ дійсно цікаве питання... І не тільки тому, що у Реброва "більш сучасні" погляди на побудову гри команди і він тренував динамівців, який наразі ледь не третина. Утім команда, а тим більш збірна, живий механізм! Тому тут два проблеми налагодити добрі стосунки з кожним... нехай з більшістю гравців та змогти розкрити їх таланти, які підуть на користь кожному футболісту і головне КОМАНДІ! Петраков... чи може людина вихована у совку зрозуміти, що на футболістів мільйонерів кричати НЕ МОЖНА! Це не "малолетки" у яких "за душею нічого не має"... вони і послати можуть... чи просто проігнорувати нахабу! Наразі ми бачимо, що публічних лементу поменшало... А от переляк не задіяння дуже обмеженої кількості гравців не пропав. Так у нас на Франція з її майже необмеженим ресурсом, проте не мати хоч півтора десятка польових гравців це шлях в нікуди. Чи зможе Сергій Р... знайти та награти двадцять гравців основи, якими він буде "крутити, як циган сонцем"... проводячи раціональну ротацію? ОЦЕ дійсно цікаве питання?!?
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+1
-1
vgolovan (полтава)
09.06.2022 в 17:51
ну ты и дебил больше и слов не найти к твоему коментарию
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0
-1
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 15:39
Надо было в августе прошлого года соглашаться, а теперь думаю до 2024 года Петраков будет тренером
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0
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
09.06.2022 в 16:09
Так він погоджувався, навіть покинув мадяр і підписання контракту за арабами відкладав, як міг... Але ж ФФУ із Шевою тягнули резину!
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+4
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 17:12
Да, в тот момент Ребров уже был тренером арабов, а они не дали разорвать контракт. Но сейчас нет смысла увольнять Петракова, он должен до конца отбора Евро отработать, если попадем, на Евро повести команду. Ребров еще молодой, успеет еще побыть тренером сборной, главное чтобы у нас был мир.
+1
-1

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