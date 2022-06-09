Ребров: Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что после ухода Андрея Шевченко с ним велись переговоры по поводу работы в сборной Украины.

"Конечно, переговоры велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в "Аль-Айн", но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен. Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент.

Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем, а когда со мной велись переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов", - заявил Ребров.