Езда в чужих санях. Акценты зрителя на игре Ирландии с Украиной

Наивно было бы ожидать большего от матча в Дублине, и глупо – сравнивать его с двумя предыдущими в Глазго и Кардиффе. Пусть они и проходили все на британских островах, где вчера завершилось это турне, а в рейтинге ФИФА Ирландия находится ниже прочих наших соперников, уступая нам аж два десятка позиций. И все же, это вам не это.

В силу всем печально известных событий, Украина изначально оказалась в невыгодном положении – в том числе, и с точки зрения календаря. То есть, ей нужно провести пять официальных игр в течение двух недель. И в этих условиях ротация была столь же неизбежна, как восход солнца.

А два поединка плей-офф, неожиданно убедительно проведенные нашей сборной, потребовали изрядных физических и эмоциональных затрат. В силу чего состав был изменен на все сто, не считая вынужденный выход Миколенко вместо приболевшего Соболя.

Если вам известны случаи, когда при таких обстоятельствах команда добивалась успеха (подчеркну: в матче, чей результат был для нее важен), попрошу поделиться этим знанием. Поскольку я навскидку подобного не припоминаю. В любом случае, если таковое имело место, то речь наверняка шла о топ-команде, располагающей солидным кадровым резервом.

Напомню: мы к ним по-прежнему не относимся. Обратил внимание на один из ваших комментариев к отчету о вчерашней игре: «11-13 высокого уровня исполнителей – маловато для команды, ставящей высокие цели!» А мы уже ставим высокие цели? Не подскажете, с каких пор?

После раскритикованного вами в пух и прах выступления на Евро, где команда Шевченко добилась лучшего результата в нашей истории – аж целого выхода в четвертьфинал? Или после того как мы еле-еле успели вскочить на подножку уходящего поезда плей-офф? Проблема наивных остается прежней – неоправданно завышенная самооценка.

Трезвомыслящие, если они в теме, отдают себе отчет в том, что: а) единственным мерилом поединка в Дублине был его результат; б) большего не следовало ожидать уже по определению; в) маємо те, що маємо.

А если вспомнить уже полузабытые после яркой игры сборной в предыдущих матчах реалии – отсутствие игровой практики у большинства наших футболистов в течение полугода – извините, но ожидание большего откровенно попахивает неадекватностью. А если прибавить, что играла самая молодая команда в истории нашей сборной, почти половина которой дебютировала в официальных матчах?

Обратил внимание на один нюанс в интервью Петракова каналу «Футбол», который не вошел в текстовый вариант на сайте. Он говорил о том, что команда играла по той схеме и практически тем же составом, что противостоял основе в двусторонке перед Шотландией.

То есть, тренер решил ничего не менять, и выпустил «дубль» играть в непривычный нашему глазу, но уже апробированный им футбол. При этом, естественно, на тренировке этот футбол скорее имитировал игру соперника, нежели мы любовались бы там собой в зеркало. Поэтому следует понимать и помнить: на Ирландию мы изначально вышли играть не в то, во что играла основа. Грубо говоря, сев не в свои сани. А это никогда не ассоциировалось с комфортом. Зато, как видим, иногда приносит результат.

Такая игра и таким составом, в таких условиях, не могла быть зрелищной. Она обострилась лишь в последнюю четверть часа, когда нас «прижали к канатам» и реально могли добить. Но мы отмахались. А за все предшествующее время, помимо гола Цыганкова, можно вспомнить разве что дальний удар Найта, парированный Луниным в дебюте.

Символично, что в последний раз ирландцев мог спасти от поражения тот же Найт, ахнувший выше ворот из выгодного положения на третьей компенсированной минуте. Но до финального свистка мы еще успели огрызнуться выпадом того же Цыганкова, которому помешал отправить мяч в ворота О`Ши.

До финишного штурма Ирландии игра смотрелась на 0:0. Последние пятнадцать минут, когда они создали четыре момента подряд, два из которых отнес бы к реально голевым, позволяют говорить о том, что наше поражение отнюдь не выглядело бы таким уж и нелогичным. В особенности, если бы увенчался успехом первый шанс на 79-й минуте.

А ведь там все было на тоненького. Убойный удар Даффи Лунин парировал в перекладину, и это было мастерство кипера плюс очевидное везение. Следует признать, что и в эпизоде с забитым мячом нам сопутствовала удача: сначала замешательство застрявшего в воротах Кэллэхэра, а затем столь идеальный для нас отскок от газона. На сей раз, Фортуна повернулась лицом, и без ее помощи этой победы нам было не видать.

А что Фемида? Продолжила чудить, но, опять же, теперь в нашу пользу. День возвращения долгов? 34-я минута: фол Бондаря на Робинсоне. Слово моему консультанту Юстасу: «Похоже на момент с Ярмоленко – так же тюкнул в ногу. Но здесь в движении смотрелось еще более явно. Вывод – пенальти».

Впрочем, судейский эксперт канала «Футбол» Арановский вновь «отмазал» арбитра – словака Глову. Отдадим должное его последовательности: нам опять рассказали о некой «недостаточности» контакта, и даже прозвучал термин «честный контакт». Представляете, на что их там нацеливают?

Ведь звучит довольно абстрактно: как определить степень этой честности? И какой линейкой они будут измерять в поле достаточность? При том, что ВАР в этих случаях тупо умывает руки и отмораживается – как вчера, например. Получается, не рефери адаптируются к ВАРу, а наоборот. Человеческий фактор рулит! Так на фига тогда огород городили?

Что касается эпизода имени Мудрика на 62-й минуте, то Юстас не стал бы тут проводить параллели с Робинсоном: «Согласен с судьей. Если и было, то касание, даже не удар по ноге, и падать стал чересчур красиво».

И насколько же контрастным выглядит на фоне этих решений «на глаз арбитра» вычерчивание до миллиметра офсайдных линий компьютером! Шикарный голешник Качарабы, скорее всего, был бы засчитан, кабы не эта идеальная геометрия, благодаря которой мы с вами узнали, что вне игры оказалась аж целая стопа. Как-то не вяжется.

По большому счету, я не узрел в этом пресноватом действе ни одной Личности. И только методом исключения, упомяну Цыганкова – чей выход в итоге сделал разницу в счете, и именно он имел оба голевых шанса Украины. Затем – Лунина, которого нынче явно перехваливают, но который выручал, когда надо. И нужно отдать должное Миколенко, отыгравшему третий матч кряду без замен и приблизительно на том же уровне.

Ирландцы для меня, при всем уважении, остались в памяти сплошной зелено-белой футбольной биомассой. И да, это команда заурядная. И да, мы обязаны ее обыграть в ответке. Ну, если только опять не выйдем таким же слабым составом: все же мы пока не топы.

Итак, игру советую забыть, а результат останется с нами. Хотелось бы только верить, что на Армению мы наскребем более состоятельную игровую компанию, чтобы смотрелось как-то веселее. Мы-то с вами все поймем и простим, но многие ждут зрелища, и сочтут турнир не стоящим внимания, хоть это отнюдь не так. Моя жена, к примеру, вчера ушла спать после первого тайма. И думаю, не она одна.

Ну ладно, вчера иначе быть не могло, о чем я вам докладывал. А что нас ждет в субботу? Мне по-прежнему интересно…

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