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Вирт: Считаю, что против Ирландии сборная справилась со своей задачей

Национальная сборная Украины
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Хоть и было непросто

Вирт: Считаю, что против Ирландии сборная справилась со своей задачей

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал матч сборной Украины против Ирландии.

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"В первую очередь нужно поздравить нашу сборную с хорошим результатом. Победа была валидольной и не была такой яркой, как против Шотландии. Она была тяжелой, но заслуженной.

Здесь можем вернуться сразу к везению – то, чего у нас не было против Уэльса. Нет много голевых моментов, и мы забиваем с раздевалки гол, когда залетает из центра поля этот штрафной. И плюс, как Лунин переводил мяч в перекладину.

Я считаю, что ребята справились со своей задачей. До 75-й минуты контролировали весь ход, а в концовке играли на результат", - заявил Вирт.

Отметим, что впереди у команды Петракова еще два поединка - против Армении и той же Ирландии.

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В статье: Украина Юрий Вирт
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