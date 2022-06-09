Вирт: Считаю, что против Ирландии сборная справилась со своей задачей

Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал матч сборной Украины против Ирландии.

"В первую очередь нужно поздравить нашу сборную с хорошим результатом. Победа была валидольной и не была такой яркой, как против Шотландии. Она была тяжелой, но заслуженной.

Здесь можем вернуться сразу к везению – то, чего у нас не было против Уэльса. Нет много голевых моментов, и мы забиваем с раздевалки гол, когда залетает из центра поля этот штрафной. И плюс, как Лунин переводил мяч в перекладину.

Я считаю, что ребята справились со своей задачей. До 75-й минуты контролировали весь ход, а в концовке играли на результат", - заявил Вирт.

Отметим, что впереди у команды Петракова еще два поединка - против Армении и той же Ирландии.