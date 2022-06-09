Мэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины

Мэр польского города Лодзь Анна Здановская прокомментировала тот факт, что в их городе будут проходить ближайший матчи сборной Украины.

"Мы очень рады, что есть возможность принять такие важные матчи в нашем городе. Будем болеть вместе за футболистов сборной Украины, потому что знаем, как много это для тех, кто сейчас борется за нашу общую свободу и безопасность.

Мы от всей души приглашаем всех болельщиков посетить эти поединки", - рассказала Здановская.

Читайте также Сборная Украины утвердила место проведения домашних матчей Лиги наций

Отметим, что в Лодзе украинская сборная сыграет против Армении и Ирландии.