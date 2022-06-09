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Мэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины
Обещают поддержку
Фото: УАФ
Мэр польского города Лодзь Анна Здановская прокомментировала тот факт, что в их городе будут проходить ближайший матчи сборной Украины.
"Мы очень рады, что есть возможность принять такие важные матчи в нашем городе. Будем болеть вместе за футболистов сборной Украины, потому что знаем, как много это для тех, кто сейчас борется за нашу общую свободу и безопасность.
Мы от всей души приглашаем всех болельщиков посетить эти поединки", - рассказала Здановская.
Отметим, что в Лодзе украинская сборная сыграет против Армении и Ирландии.
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