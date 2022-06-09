  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Обещают поддержку

Мэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Мэр польского города Лодзь Анна Здановская прокомментировала тот факт, что в их городе будут проходить ближайший матчи сборной Украины.

"Мы очень рады, что есть возможность принять такие важные матчи в нашем городе. Будем болеть вместе за футболистов сборной Украины, потому что знаем, как много это для тех, кто сейчас борется за нашу общую свободу и безопасность.

Мы от всей души приглашаем всех болельщиков посетить эти поединки", - рассказала Здановская.

Читайте такжеСборная Украины утвердила место проведения домашних матчей Лиги наций

Отметим, что в Лодзе украинская сборная сыграет против Армении и Ирландии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде