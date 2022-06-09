"Сразу была мысль бить по воротам". Качараба - об отмененном голе и игре на новой позиции

Защитник сборной Украины Тарас Качараба дал свой комментарий по итогам матча против Ирландии.

"Впервые в жизни играл на этой позиции правого латераля. Всегда был центральным защитником, пару раз в неофициальных играх выходил справа. Слава Богу, что нам удалось добыть три очка. Мы играли по новой схеме, но мы моделировали её, когда готовились к матчу против Шотландии и Уэльса.

Мы знали, кто и за что должен отвечать на футбольном поле. Конечно, были ошибки, в футболе без них не бывает, но я надеюсь, что сегодня ребята отдали все силы на поле. Думаю, это было видно.

Были небольшие переживания на первых минутах, когда вышел на новой позиции. Потом все переживания ушли, моментами хорошо удавалась игра. Во втором тайме я сам попросил замену, немного почувствовал ахилл, но там точно нет ничего серьезного. Просто не привык играть в таком тонусе на другой позиции.

Отмененный гол? Передо мной было пространство и никто меня не встречал. Сразу была мысль бить по воротам. Залетел яркий гол, но его, к сожалению, отменили. Но ничего, это футбол, бывает. Немного расстроился конечно. Играл не на своей позиции, забил красивый гол... Но ничего страшного, надеюсь, что все впереди", - рассказал Качараба.