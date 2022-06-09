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Цыганков: После Уэльса нужно было переключиться. Рад, что хорошо начали турнир
Немного добавили положительных эмоций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Автор единственного гола в ворота Ирландии Виктор Цыганков прокомментировал победный матч сборной Украины.
"Тренер всегда дает советы, когда хочет, чтобы футболист вышел и освежил игру. Нужно было забивать, думаю, что быстро забыли во втором тайме и дальше уже спокойнее вели игру. Что говорил Петраков? Что нужно добавить скорости в атаке, нужно было забивать, вбегать в зоны и создавать моменты.
Подача или удар во время забитого? Конечно, подавал, но получилась неплохая подача, которая замкнулась сама. Сегодня получилось так, очень рад из-за нашей победы. Если она добавит людям немного радости и позитива, то это сильно влияет и наше настроение. Эта победа для нашей страны.
Хотелось поехать на Чемпионат мира, тяжелый момент, но как сказал тренер, нужно быстрее перевернуть страницу. Нужно было быстро переключиться и против Ирландии была другая игра, другой турнир. Хорошо его начали с победы и надеюсь, что так и продолжится", - заявил Цыганков.
Впереди у "сине-желтых" еще два поединка - против Армении и той же Ирландии.
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