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Цыганков: После Уэльса нужно было переключиться. Рад, что хорошо начали турнир

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Немного добавили положительных эмоций

Цыганков: После Уэльса нужно было переключиться. Рад, что хорошо начали турнир

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Автор единственного гола в ворота Ирландии Виктор Цыганков прокомментировал победный матч сборной Украины.

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"Тренер всегда дает советы, когда хочет, чтобы футболист вышел и освежил игру. Нужно было забивать, думаю, что быстро забыли во втором тайме и дальше уже спокойнее вели игру. Что говорил Петраков? Что нужно добавить скорости в атаке, нужно было забивать, вбегать в зоны и создавать моменты.

Подача или удар во время забитого? Конечно, подавал, но получилась неплохая подача, которая замкнулась сама. Сегодня получилось так, очень рад из-за нашей победы. Если она добавит людям немного радости и позитива, то это сильно влияет и наше настроение. Эта победа для нашей страны.

Хотелось поехать на Чемпионат мира, тяжелый момент, но как сказал тренер, нужно быстрее перевернуть страницу. Нужно было быстро переключиться и против Ирландии была другая игра, другой турнир. Хорошо его начали с победы и надеюсь, что так и продолжится", - заявил Цыганков.

Впереди у "сине-желтых" еще два поединка - против Армении и той же Ирландии.

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В статье: Украина Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2022 в 23:54
ты заиграешь когда прийдёт Буяльский
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Джим Слэйд (Харьков)
10.06.2022 в 00:04
Куда придёт? К нему в постель?)
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