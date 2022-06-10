"Не надо его трогать, команда растет". Сабо оценил работу Петракова в сборной

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Александру Петракову нужно дать продолжать работать с национальной командой.

"Пусть Петраков продолжает работать со сборной. Я его хорошо знаю, работал с ним в Федерации футбола. Он молодец, умный. Я видел, что он нормально общается со всеми ребятами. Так что не надо трогать, у нас есть команда, молодежь, которая ежедневно растет.

Очень тяжело пережить то, что мы не попали на чемпионат мира, я понимаю. Но нужно жить дальше, выигрывать войну с россией и гнать их не в москву, а в сибирь", – сказал Сабо в комментарии Футбол NEWS.