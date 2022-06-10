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"Не надо его трогать, команда растет". Сабо оценил работу Петракова в сборной

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Он считает, что Петраков должен остаться в национальной команде

"Не надо его трогать, команда растет". Сабо оценил работу Петракова в сборной

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Александру Петракову нужно дать продолжать работать с национальной командой.

"Пусть Петраков продолжает работать со сборной. Я его хорошо знаю, работал с ним в Федерации футбола. Он молодец, умный. Я видел, что он нормально общается со всеми ребятами. Так что не надо трогать, у нас есть команда, молодежь, которая ежедневно растет.

Очень тяжело пережить то, что мы не попали на чемпионат мира, я понимаю. Но нужно жить дальше, выигрывать войну с россией и гнать их не в москву, а в сибирь", – сказал Сабо в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сине-желтые начали путь в новом розыгрыше Лиги наций с победы над Ирландией (1:0). Следующий поединок команда Петракова проведет 11 июня против Армении в польском Лодзе.

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В статье: Украина Йожеф Сабо Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.06.2022 в 08:23
Молодежь подтягивает и это хорошо. Нужно было Цитаишвили заиграть в прошлой лиге наций и вообще молодёжка в полном составе
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