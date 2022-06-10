Украина - Армения. Продолжатся ли эксперименты Петракова в "домашнем" Лодзе?

Украина стартовала в Лиге наций по минимальной победе над Ирландией. И минимальной не только по счету (единственный гол забил Виктор Цыганков), но и полезными действиями украинцев на поле. Петраков сыграл в Дублине фактически вторым составом, и хотя сам он уверяет, что сборную нельзя делить на основу и дубль, но уровень команды, сыгравшей против Ирландии, значительно уступает команде, игравшей в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Украинцы за весь матч нанесли лишь 4 точных удара в створ ворот, и ни одного из них – из-за пределов штрафной. Собственно, для 7 игроков этот матч стал официальным дебютом в составе национальной сборной, в том числе и для Андрея Лунина, лучшего игрока матча по версии Whoscored, собственно и спасшего результаты своими сейвами в последние 15 мин поединка.

Скорее всего, в польском Лодзе, где Украина будет играть фактически домашние поединки против Армении и той же Ирландии, мы все же увидим микс опыта и молодости, потому что слишком страшно было за результат в Дублине. Кроме того, Александр Петраков четко озвучил цели на этот розыгрыш Лиги наций – возвращение в дивизион А, следовательно, результатом пренебрегать нельзя.

После стартовых туров сразу три команды в нашей группе набрали по три очка. По одной победе на счету Украины, Шотландии и Армении. Напомним, что Украина и Шотландия, встречавшиеся в плей-офф ЧМ-2022, договорились перенести свой матч Лиги наций на осень. Соответственно, две другие команды квартета успели сыграть по два поединка. Наш следующий соперник – сборная Армении – в домашнем матче ЛН обыграла Ирландию (1:0), а затем уступила Шотландии в Глазго (0:2).

Аналитики Parimatch Ukraine высоко оценивают шансы Украины на победу – 77%. Вероятность победы Армении аналитики первого легального букмекера оценивают всего в 7,40%, а то, что поединок закончится ничьей в основное время – 15,55%.

Армения – команда, которая смогла подняться из лиги С в Лигу В по результатам предварительного розыгрыша турнира. Далее у команды был неплохой отбор на ЧМ-2022, в котором подопечные Капарроса удержали третье место в группе после Германии и Северной Македонии. Но именно этот отбор стал последним за национальную сборную для лучшего из армян Генриха Мхитаряна. Экс-игрок «Шахтера» и ряда топовых европейских клубов завершил карьеру в сборной и оставил ее без настоящей звезды и лидера. Уже без Генриха армяне потерпели одно из самых унизительных в своей истории поражений – 9:0 в товарищеском матче с Норвегией в марте. К матчам в Лиге наций армяне подошли еще с травмой одного из основных форвардов Лукаса Селараяна, что повлияло на их атакующий потенциал. Однако забить ирландцам Армения все же смогла, и за счет этого держится на третьей строчке в группе Лиги наций.

Украина значительно преобладает Армению и в рейтинге ФИФА (27-е место против 92-го) и по статистике предыдущих встреч. Команды играли между собой 8 раз, на счету Украины 5 побед, еще три раза соперники играли вничью. Причем 0:0 в Ереване в отборе к Евро-2000 должны помнить Шевченко и Ко. Тогда именно этих двух очков не выставило одной из ярких команд в истории Украины, чтобы обойти Францию ​​и занять первое место в отборе на чемпионат Европы. В конце концов украинцы стали вторыми и вылетели в плей-офф от Словении, так и не попав на свой первый в истории Евро.

Заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine. На сегодняшний день Украина однозначный фаворит матча, как по именам, так и по качеству игры (если опять не будет тотальных экспериментов). Лодзь обещает быть максимально украинским и оказать команде домашнюю поддержку.