Александр Караваев: о неприятностях для Качарабы, звонке от Вернидуба и армянской теме в Лодзи

Июнь показался удивительно насыщенным месяцем для сборной Украины. Ее борьба за право получить путевку на чемпионат мира, до которого не хватило всего одного удачного шага, стала уже историей. Теперь у нашей главной команды новая задача – продолжить добиваться максимального результата в Лиге Наций, где в середине этой недели была одержана победа над Ирландией в гостях.

По сравнению с матчем с Уэльсом в этом поединке Александр Петраков использовал почти полностью обновленный стартовый состав. Одним из двух вышедших на замену ключевых игроков был Александр Караваев. В преддверии субботней встречи с армянами в Лиге Наций 30-летний универсал поделился с корреспондентом UA-Футбол мнением о выступлении в плей-офф ЧМ-2022, рассказал о недавнем матче с ирландцами и затронул тему очередной игры.

– Как быстро команда свыклась с мыслью, что сыграть на мировом Мундиале не удастся? – первым делом интересуюсь у Караваева.

– Очень тяжело было. Мы тщательно готовились к играм с Шотландией и Уэльсом, делали все, что могли. Думаю, что были способны на большее, однако в футболе не всегда все зависит только от нас самих. В поединке с валлийцами удача была не на нашей стороне. Таково мое видение.

– Чувство нереализованности осталось?

– Конечно. Хотелось реализовать себя по максимуму, а потом еще и на Мундиале показать всем, на что мы способны. Обидно, но нам это не удалось.

- Для некоторых игроков – в частности, ветерана Ярмоленко, возможно, больше не будет шанса попасть на чемпионат мира. Как Андрей этот факт переживал?

– Я считаю, что все зависит от нас самих, и никто не знает, как будет дальше. Поэтому уверен, что с таким желанием и умением, что есть у Андрея, он спокойно сможет играть на высоком уровне и соответствовать требованиям сборной и в дальнейшем. Чтобы снова попытаться выйти с командой на чемпионат мира.

– Старт в очередном розыгрыше Лиги Наций для сборной оказался удачным. Ирландию разобрали по косточкам?

- Конечно, мы готовились к этому матчу. Все наши ребята – профессионалы, знают, как играть. Просто нужно полностью владеть информацией о сопернике, быть в курсе слабых и сильных его сторон. Так и было с Ирландией.

– На что в игре соперника Александр Петраков обращал внимание в первую очередь?

– Он сказал, что Ирландия – команда физически сильная, крепкая, и что с ней надо играть в быстрый футбол низом – тогда все будет под нашим контролем.

– Когда главный тренер объявил стартовый состав команды?

- Перед игрой. Но при этом всех настраивал: игравшие против Уэльса должны тоже готовиться. Мы ведь одна команда и у нас на каждую позицию есть по два игрока, каждый из которых может сыграть в любом матче.

- Вы чувствовали, что после двух изнурительных поединков с Шотландией и Уэльсом нужна хотя бы небольшая передышка?

– Если бы нужно было, я бы сыграл и весь матч. Да, это большая нагрузка на физическое состояние здоровья и всего тела. Но повторюсь: если есть такая потребность, нужно играть.

– Ваши ожидания «ребята в зеленом», как называют ирландскую сборную, оправдали?

– Если взять в общем, то да.

– Гол Тараса Качарабы, на ваш взгляд, был отменен справедливо?

- Если посмотреть повтор видеозаписи, то видно, что есть офсайд в сантиметрах или даже миллиметрах. Однако сейчас есть ВАР, так что это справедливо. Однако очень неприятно для Тараса.

- Взятие ворот ирландцев оказалось несколько неожиданным: мяч юркнул в сетку мимо дезориентированного голкипера после навеса Виктора Цыганкова со штрафного. Что-то подобное было трудно представить?

– Мне гол виделся другим – быстрым, после хорошей комбинации и идеальной реализации.

– Что требовалось от вас после выхода на замену при счете 1:0 в нашу пользу?

- Тарас (Качараба – прим. В.К.) почувствовал боль в задней поверхности бедра, поэтому не стал рисковать – и это правильно. Лучше попросить замену, чем подвергать риску свое здоровье.

– Экспериментальный состав сборной Украины в таком виде действовал впервые. Как вам игралось в подобном сочетании?

– Все очень хорошо получилось. Да, конечно, есть моменты, когда нет слаженности. Впрочем, они есть всегда, потому что это сборная. Однако все профессионалы, поэтому быстро привыкают друг к другу.

- Интервал между поединком с Ирландией и следующим, с Арменией составляет всего три дня. Это позволит восстановиться основным игрокам?

– Считаю, что да. У нас есть все для быстрого восстановления. Наши врачи и массажисты очень хорошо делают свое дело, за что им большое спасибо.

- Есть ли кто-нибудь из футболистов в лазарете?

– Да. Это Георгий Бущан – у него повреждение голени. Эдуард Соболь имел слабость, есть небольшие проблемы и у Тараса Степаненко. Остальные все здоровы.

– Что знаете о следующем сопернике – Армении?

– Будем еще его разбирать. Видели только, как армяне играли против Ирландии. Но в той трансляции мы наблюдали за ирландцами, поэтому все внимание было на них.

– С кем-то из игроков сборной Армении лично знакомы?

- Ни с кем.

- Разделяете ли мнение, что сборная Армении с Генрихом Мхитаряном и без него, как говорят в Одессе, две большие разницы?

– Да, считаю, что именно так! Генрих – это игрок топ-уровня, и он всегда будет угрозой для любого соперника.

- Как вы думаете, вариант проведения двух ближайших матчей в Польше в качестве домашних оптимален?

- Конечно, это оптимальный вариант.

– Сколько раз приходилось бывать в Польше?

– Много раз в этой стране был. Часто были игры на клубном уровне, играл также и за сборную.

– В Лодзи раньше бывали?

– Нет, в этом городе я впервые.

– За войной в Украине сейчас следит весь мир. Сколько времени занимает у вас ознакомление с новостями о событиях в родной стране?

- Новости просматриваю постоянно, почти все свободное время этому уделяю. Все, что связано с нашей Родиной, находится в зоне моего внимания.

- Будет ли кто-нибудь в субботу на трибунах стадиона в Лодзи из ваших личных болельщиков?

- Личных – нет, а вот много знакомых будет. Возможно, если удастся, то приедет мой товарищ – армянин. Он болеет за меня, но и за сборную Армении тоже.

- С ВСУ у сборной постоянная связь?

– Да. Держим связь. В частности, Юрий Николаевич (бывший главный тренер луганской «Зари» Вернидуб – прим. В.К.) звонил в конце мая и после матча с Шотландией. Говорил, что военные из ВСУ горячо болеют за нас, защищая нашу неньку. Это тяжело, но они понимают кого и что они защищают. Дай им Бог сил, терпения и умения.

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