Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Караваев: о неприятностях для Качарабы, звонке от Вернидуба и армянской теме в Лодзи
Один из старожилов нашего футбола – о текущих делах сборной Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Июнь показался удивительно насыщенным месяцем для сборной Украины. Ее борьба за право получить путевку на чемпионат мира, до которого не хватило всего одного удачного шага, стала уже историей. Теперь у нашей главной команды новая задача – продолжить добиваться максимального результата в Лиге Наций, где в середине этой недели была одержана победа над Ирландией в гостях.
По сравнению с матчем с Уэльсом в этом поединке Александр Петраков использовал почти полностью обновленный стартовый состав. Одним из двух вышедших на замену ключевых игроков был Александр Караваев. В преддверии субботней встречи с армянами в Лиге Наций 30-летний универсал поделился с корреспондентом UA-Футбол мнением о выступлении в плей-офф ЧМ-2022, рассказал о недавнем матче с ирландцами и затронул тему очередной игры.
– Как быстро команда свыклась с мыслью, что сыграть на мировом Мундиале не удастся? – первым делом интересуюсь у Караваева.
– Очень тяжело было. Мы тщательно готовились к играм с Шотландией и Уэльсом, делали все, что могли. Думаю, что были способны на большее, однако в футболе не всегда все зависит только от нас самих. В поединке с валлийцами удача была не на нашей стороне. Таково мое видение.
– Чувство нереализованности осталось?
– Конечно. Хотелось реализовать себя по максимуму, а потом еще и на Мундиале показать всем, на что мы способны. Обидно, но нам это не удалось.
- Для некоторых игроков – в частности, ветерана Ярмоленко, возможно, больше не будет шанса попасть на чемпионат мира. Как Андрей этот факт переживал?
– Я считаю, что все зависит от нас самих, и никто не знает, как будет дальше. Поэтому уверен, что с таким желанием и умением, что есть у Андрея, он спокойно сможет играть на высоком уровне и соответствовать требованиям сборной и в дальнейшем. Чтобы снова попытаться выйти с командой на чемпионат мира.
– Старт в очередном розыгрыше Лиги Наций для сборной оказался удачным. Ирландию разобрали по косточкам?
- Конечно, мы готовились к этому матчу. Все наши ребята – профессионалы, знают, как играть. Просто нужно полностью владеть информацией о сопернике, быть в курсе слабых и сильных его сторон. Так и было с Ирландией.
– На что в игре соперника Александр Петраков обращал внимание в первую очередь?
– Он сказал, что Ирландия – команда физически сильная, крепкая, и что с ней надо играть в быстрый футбол низом – тогда все будет под нашим контролем.
– Когда главный тренер объявил стартовый состав команды?
- Перед игрой. Но при этом всех настраивал: игравшие против Уэльса должны тоже готовиться. Мы ведь одна команда и у нас на каждую позицию есть по два игрока, каждый из которых может сыграть в любом матче.
- Вы чувствовали, что после двух изнурительных поединков с Шотландией и Уэльсом нужна хотя бы небольшая передышка?
– Если бы нужно было, я бы сыграл и весь матч. Да, это большая нагрузка на физическое состояние здоровья и всего тела. Но повторюсь: если есть такая потребность, нужно играть.
– Ваши ожидания «ребята в зеленом», как называют ирландскую сборную, оправдали?
– Если взять в общем, то да.
– Гол Тараса Качарабы, на ваш взгляд, был отменен справедливо?
- Если посмотреть повтор видеозаписи, то видно, что есть офсайд в сантиметрах или даже миллиметрах. Однако сейчас есть ВАР, так что это справедливо. Однако очень неприятно для Тараса.
- Взятие ворот ирландцев оказалось несколько неожиданным: мяч юркнул в сетку мимо дезориентированного голкипера после навеса Виктора Цыганкова со штрафного. Что-то подобное было трудно представить?
– Мне гол виделся другим – быстрым, после хорошей комбинации и идеальной реализации.
– Что требовалось от вас после выхода на замену при счете 1:0 в нашу пользу?
- Тарас (Качараба – прим. В.К.) почувствовал боль в задней поверхности бедра, поэтому не стал рисковать – и это правильно. Лучше попросить замену, чем подвергать риску свое здоровье.
– Экспериментальный состав сборной Украины в таком виде действовал впервые. Как вам игралось в подобном сочетании?
– Все очень хорошо получилось. Да, конечно, есть моменты, когда нет слаженности. Впрочем, они есть всегда, потому что это сборная. Однако все профессионалы, поэтому быстро привыкают друг к другу.
- Интервал между поединком с Ирландией и следующим, с Арменией составляет всего три дня. Это позволит восстановиться основным игрокам?
– Считаю, что да. У нас есть все для быстрого восстановления. Наши врачи и массажисты очень хорошо делают свое дело, за что им большое спасибо.
- Есть ли кто-нибудь из футболистов в лазарете?
– Да. Это Георгий Бущан – у него повреждение голени. Эдуард Соболь имел слабость, есть небольшие проблемы и у Тараса Степаненко. Остальные все здоровы.
– Что знаете о следующем сопернике – Армении?
– Будем еще его разбирать. Видели только, как армяне играли против Ирландии. Но в той трансляции мы наблюдали за ирландцами, поэтому все внимание было на них.
– С кем-то из игроков сборной Армении лично знакомы?
- Ни с кем.
- Разделяете ли мнение, что сборная Армении с Генрихом Мхитаряном и без него, как говорят в Одессе, две большие разницы?
– Да, считаю, что именно так! Генрих – это игрок топ-уровня, и он всегда будет угрозой для любого соперника.
- Как вы думаете, вариант проведения двух ближайших матчей в Польше в качестве домашних оптимален?
- Конечно, это оптимальный вариант.
– Сколько раз приходилось бывать в Польше?
– Много раз в этой стране был. Часто были игры на клубном уровне, играл также и за сборную.
– В Лодзи раньше бывали?
– Нет, в этом городе я впервые.
– За войной в Украине сейчас следит весь мир. Сколько времени занимает у вас ознакомление с новостями о событиях в родной стране?
- Новости просматриваю постоянно, почти все свободное время этому уделяю. Все, что связано с нашей Родиной, находится в зоне моего внимания.
- Будет ли кто-нибудь в субботу на трибунах стадиона в Лодзи из ваших личных болельщиков?
- Личных – нет, а вот много знакомых будет. Возможно, если удастся, то приедет мой товарищ – армянин. Он болеет за меня, но и за сборную Армении тоже.
- С ВСУ у сборной постоянная связь?
– Да. Держим связь. В частности, Юрий Николаевич (бывший главный тренер луганской «Зари» Вернидуб – прим. В.К.) звонил в конце мая и после матча с Шотландией. Говорил, что военные из ВСУ горячо болеют за нас, защищая нашу неньку. Это тяжело, но они понимают кого и что они защищают. Дай им Бог сил, терпения и умения.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярное сейчас
- С бесконтактными взрывателями. Макрон может приехать в Киев и передать ВСУ еще несколько Caesar
- Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Свидетель Иеговы, предатель, блоггер. Где сейчас игроки сборной Украины времен ЧМ-2006
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО