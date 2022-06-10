Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Это будет первый официальный домашний матч сборной Украины в эпоху полномасштабной войны с россией. Состоится он в дружеской Польше, где поддержка сине-желтым обеспечена. А команда постарается обеспечить результат. Для выхода на первое место группы Армению нужно побеждать с как можно более уверенным счетом.

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Матч состоится 11.06.2022 в 16:00. Текстовую онлайн трансляцию читайте в матче-центре UA-Футбол >>>

Аудиотрансляция матча – YouTube-канал Подкасты UA-Футбол >>>

Онлайн видеотрансляция доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также сигнал можно найти на ОТТ-платформах Oll.tv и MEGOGO. Сигнал последнего смотрите в плеере непосредственно в этой новости.

Таблица коэффициентов, корзины, потенциальные соперники украинских команд в еврокубках – в телеграмм-канале >>>

Лига Наций, дивизион В, третий тур

11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Стефански