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Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Это будет первый официальный домашний матч сборной Украины в эпоху полномасштабной войны с россией. Состоится он в дружеской Польше, где поддержка сине-желтым обеспечена. А команда постарается обеспечить результат. Для выхода на первое место группы Армению нужно побеждать с как можно более уверенным счетом.
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Матч состоится 11.06.2022 в 16:00. Текстовую онлайн трансляцию читайте в матче-центре UA-Футбол >>>
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Онлайн видеотрансляция доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также сигнал можно найти на ОТТ-платформах Oll.tv и MEGOGO. Сигнал последнего смотрите в плеере непосредственно в этой новости.
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Украина 16:00 Армения
Лига Наций, дивизион В, третий тур
11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Д.Стефански
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