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Национальная сборная Украины

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Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
Новина українською

Это будет первый официальный домашний матч сборной Украины в эпоху полномасштабной войны с россией. Состоится он в дружеской Польше, где поддержка сине-желтым обеспечена. А команда постарается обеспечить результат. Для выхода на первое место группы Армению нужно побеждать с как можно более уверенным счетом.

  • Все самые яркие моменты матча Украина - Армения доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч состоится 11.06.2022 в 16:00. Текстовую онлайн трансляцию читайте в матче-центре UA-Футбол >>>

Аудиотрансляция матча – YouTube-канал Подкасты UA-Футбол >>>

Онлайн видеотрансляция доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также сигнал можно найти на ОТТ-платформах Oll.tv и MEGOGO. Сигнал последнего смотрите в плеере непосредственно в этой новости.

Таблица коэффициентов, корзины, потенциальные соперники украинских команд в еврокубках – в телеграмм-канале >>>

Украина 16:00 Армения

Лига Наций, дивизион В, третий тур
11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Д.Стефански

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В статье: Украина Лига Наций
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