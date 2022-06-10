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Легенда. Пятов анонсировал свой прощальный матч за сборную

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Против Армении

Легенда. Пятов анонсировал свой прощальный матч за сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч Украина - Армения станет последним для Андрея Пятова в футболке "сине-желтых". Об этом заявил сам игрок, написав специальный пост в социальных сетях.

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"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", - написано под публикацией.

Андрей провел свой первый матч за сборную Украины в 2007-го году. С того времени он провел 101 поединок и побывал на трех чемпионата Европы.

Отметим, что после Евро-2020 Андрей уже завершал карьеру в сборной, однако из-за тяжелой кадровой ситуации, решил на время вернуться.

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В статье: Андрей Пятов Украина
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2022 в 00:15
Дякуємо! Хай щастить!
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