Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда. Пятов анонсировал свой прощальный матч за сборную
Против Армении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Украина - Армения станет последним для Андрея Пятова в футболке "сине-желтых". Об этом заявил сам игрок, написав специальный пост в социальных сетях.
"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", - написано под публикацией.
Андрей провел свой первый матч за сборную Украины в 2007-го году. С того времени он провел 101 поединок и побывал на трех чемпионата Европы.
Отметим, что после Евро-2020 Андрей уже завершал карьеру в сборной, однако из-за тяжелой кадровой ситуации, решил на время вернуться.
Популярное сейчас
- Александр Караваев: о неприятностях для Качарабы, звонке от Вернидуба и армянской теме в Лодзи
- Серьезная потеря. Лидер сборной Украины больше не сыграет в этом сезоне
- Реал имеет два конкретных предложения по Лунину от клубов Ла Лиги
- Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО