Хавбек Армении: Мы готовы к матчу и постараемся взять три очка

Полузащитник сборной Армении Эдгар Бабаян дал комментарий перед матчем с Украиной в Лиге наций:

"Я очень рад вернуться в сборную. Мы готовимся, чтобы завтра провести хороший матч. Знаю, что сборная Украины очень сильная команда, но мы готовы и постараемся взять 3 очка.

Мы знаем, что каждая игра по-своему сложная. В этой группе все команды сильныe. Мы должны быть готовы к каждой игре и постараться победить.

Как я уже говорил, все команды нашей группы очень сильны. Часть игроков сборной Украины выступают в командах высокого класса. Поэтому мы должны стараться играть в свой футбол в каждой игре. Мы знаем, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть", — сказал игрок.