Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении

Сборная Украины сегодня, 11 июня, проведет второй матч в рамках сезона Лиги наций. Соперником подопечных Александра Петракова будет Армения.

Главный тренер "сине-желтых" выбрал свою заявку на игру из 23 футболистов:

Голкиперы: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.

1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык. Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко. Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.

5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Данило Сикан.

Отметим, что в заявку не попали два защитника: Эдуард Соболь и Александр Сирота (травма). Также ранее Тарас Степаненко и Георгий Бущан покинули расположение сборной.

Эта встреча станет первой "домашней" для "сине-желтых" в 2022 году. Поединок должен был проходить во Львове, но был перенесен в польский Лодзь из-за войны россии против Украины.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.