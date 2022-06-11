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Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении

Национальная сборная Украины
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Первый "домашний" поединок в году

Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении

УАФ/Автор: Оксана Васильєва

Новина українською

Сборная Украины сегодня, 11 июня, проведет второй матч в рамках сезона Лиги наций. Соперником подопечных Александра Петракова будет Армения.

Главный тренер "сине-желтых" выбрал свою заявку на игру из 23 футболистов:

  • Голкиперы: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.
  • Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Данило Сикан.

Отметим, что в заявку не попали два защитника: Эдуард Соболь и Александр Сирота (травма). Также ранее Тарас Степаненко и Георгий Бущан покинули расположение сборной.

Эта встреча станет первой "домашней" для "сине-желтых" в 2022 году. Поединок должен был проходить во Львове, но был перенесен в польский Лодзь из-за войны россии против Украины.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2022 в 10:22
З любов'ю в серці - до перемоги!
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