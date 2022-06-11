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Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Первый "домашний" поединок в году
УАФ/Автор: Оксана Васильєва
Сборная Украины сегодня, 11 июня, проведет второй матч в рамках сезона Лиги наций. Соперником подопечных Александра Петракова будет Армения.
Главный тренер "сине-желтых" выбрал свою заявку на игру из 23 футболистов:
- Голкиперы: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.
- Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Данило Сикан.
Отметим, что в заявку не попали два защитника: Эдуард Соболь и Александр Сирота (травма). Также ранее Тарас Степаненко и Георгий Бущан покинули расположение сборной.
Эта встреча станет первой "домашней" для "сине-желтых" в 2022 году. Поединок должен был проходить во Львове, но был перенесен в польский Лодзь из-за войны россии против Украины.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
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