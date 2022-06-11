  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина – Армения. Команды определились, в какой форме проведут поединок
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина – Армения. Команды определились, в какой форме проведут поединок

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Вышло у подопечных Петракова все наоборот

Украина – Армения. Команды определились, в какой форме проведут поединок

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Украина и Армения сегодня, 11 июня, встретятся в польской Лодзи в рамках третьего тура Лиги наций.

Команды определились с комплектом футболок на игру. Подопечные Александра Петракова сыграют в этом поединке в синей форме, в то время как армяне выйдут в белой форме. Для сборной Украины это выездной комплект, а для Армении это резервный вариант формы.

Украинский голкипер сыграет в красной футболке, в то время как армянский – в зеленой.

Украина – Армения. Команды определились, в какой форме проведут поединок - изображение 1

Матч начнется в 16:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Армения
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 12:15
Ми знову в невезучій формі....
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.06.2022 в 11:44
Напевно у мене щось із зором... Не можу знайти "жовту" футболку голкіпера України...
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде