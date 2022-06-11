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Украина – Армения. Команды определились, в какой форме проведут поединок
Вышло у подопечных Петракова все наоборот
УАФ/Пресслужба
Украина и Армения сегодня, 11 июня, встретятся в польской Лодзи в рамках третьего тура Лиги наций.
Команды определились с комплектом футболок на игру. Подопечные Александра Петракова сыграют в этом поединке в синей форме, в то время как армяне выйдут в белой форме. Для сборной Украины это выездной комплект, а для Армении это резервный вариант формы.
Украинский голкипер сыграет в красной футболке, в то время как армянский – в зеленой.
Матч начнется в 16:00 по Киеву.
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