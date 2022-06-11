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На матч Украина – Армения продано 2/3 билетов
Стадион вдвое меньше “Арены Львов”
УАФ/Автор невідомий
В рамках третьего тура дивизиона В Лиги наций встретятся сборные Украины и Армении.
Поединок состоится в польской Лодзи на стадионе ЛКС, который вмещает 18 тысяч зрителей. УАФ сообщает, что на этот матч уже было реализовано 12 000 билетов, что составляет 2/3 всей емкости.
Пропуск на встречу до сих пор можно купить на сайт польского билетного оператора
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Отметим, что ранее стали известны заявка сборной Украины на поединок и формы, в которых сыграют команды.
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