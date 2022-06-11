10 лет назад Украина благодаря дублю Шевченко победила Швецию на Евро-2012

Футбольная история Украины имеет в себе такую ​​страницу, что дебют “сине-желтых” на континентальном первенстве состоялся не после сита квалификации, а благодаря приему самого турнира.

Первый матч сборной Украины в рамках Чемпионате Европы состоялся ровно 10 лет назад: 11 июня 2012-го "сине-желтые" играли против других "сине-желтых" – сборной Швеции – на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Все голы команды оставили на второй тайм. Первыми начали шведы: Ибрагимович открыл счет. Правда, на действие Златана ответила украинская легенда: Шевченко за семь минут оформил дубль. Оба гола были забиты ударами головой после подач сначала Ярмоленко, а затем Коноплянки.

В итоге сборная Украины праздновала победу в том матче, правда Евро-2012 подопечные Блохина так и совершили с тремя очками в активе.