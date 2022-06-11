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Забарный: Игроки находятся в условиях, которые нельзя сравнить с условиями людей в Украине. Мы не под бомбами
Переживает за людей, которые сейчас в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции накануне поединка против Армении:
“ — Насколько велико для вас разочарование по поводу того, что сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2022?
— Конечно, это большое разочарование. Причем не только для футбольного сообщества, но и для всей нашей страны. Но мы не покладаем руки и будем стараться добиться большего в следующих матчах и турнирах.
— Насколько тяжелым стал для вас такой долгий сбор? В положении национальной страны вы работаете с начала мая.
— Мы чувствуем себя хорошо. А главное: мы понимаем, что находимся в условиях, которые не идут ни в какое сравнение с условиями, в которых находятся сейчас люди в Украине. У нас спокойно, мы не под бомбами, мы в безопасности. Но ты переживаешь за людей, которые находятся в Украине. Мысли сейчас только об этом.
— Какие у вас ожидания от украинских болельщиков, которых на матче с Арменией у Лодзе будет немало?
— Все мы знаем, что с начала войны Польша приняла у себя украинцев как своих граждан. Спасибо им! Сейчас в Польше очень много беженцев из Украины, и многие из них действительно придут поддержать нас в матче с Арменией. Поэтому каждый из нас должен отдать на поле все, чтобы подарить хоть какую радость”, - сказал Забарный.
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