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Зинченко – левый защитник и без Ярмоленко. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Армении

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Последний матч Пятова в футболке главной команды страны

Зинченко – левый защитник и без Ярмоленко. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Армении

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

В рамках третьего тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится со сборной Армении. Матч де-юре считается домашним для “сине-желтых”, однако состоится в Лодзи на стадионе ЛКС.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выбрал свою стартовую одиннадцатку на эту встречу:

Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Малиновский, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Мудрик

Напомним, что для Армении это будет третья игра в ЛН этого сезона. Первый тур они провели против Ирландии (1:0), а Украина в тот промежуток времени играла поединки отбора на ЧМ-2022, так что сегодняшняя встреча станет для "сине-желтых" второй в Лиге наций.

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени. За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Армения Александр Петраков Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2022 в 16:36
А Буяльський с таким дефіцитом і якістю гравців точно зайвий?
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.06.2022 в 15:37
Ярмоленко вийде на заміну. Цей склад на матч на цей час є оптимальним, за винятком того помилкового рішення, яке Петраков прийняв раніше, виключивши із збірної Буяльського, та й Гармаш був би не зайвим на заміни виходити, а також Шепелев, він теж міг би допомогти збірній, та й Ванат міг би вистрелити, але він добре нагодився збірній U21.
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+1
0
MaximSK (Киев)
11.06.2022 в 15:01
Странно почему нет Ярмоленко, он наш лидер, 50% нашей атаки
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
11.06.2022 в 15:45
були слухи що ярмола після гри з Уельслм віл..див степашку.в результаті той в лазареті а він в запасі
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0
0
storm_ua (Николаев)
11.06.2022 в 14:50
Интересный состав, посмотрим как пойдет
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0
0

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