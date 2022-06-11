Зинченко – левый защитник и без Ярмоленко. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Армении

В рамках третьего тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины встретится со сборной Армении. Матч де-юре считается домашним для “сине-желтых”, однако состоится в Лодзи на стадионе ЛКС.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выбрал свою стартовую одиннадцатку на эту встречу:

Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Малиновский, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Мудрик

Напомним, что для Армении это будет третья игра в ЛН этого сезона. Первый тур они провели против Ирландии (1:0), а Украина в тот промежуток времени играла поединки отбора на ЧМ-2022, так что сегодняшняя встреча станет для "сине-желтых" второй в Лиге наций.