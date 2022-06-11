Федецкий: Петраков полностью заслуживает быть тренером сборной Украины

Бывший защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты текущего главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова:

“Против Ирландии Петраков полностью поменял состав, и я считаю, что это было абсолютно правильное решение. Нужно было дать сыграть футболистам, у которых еще не так много в активе матчей за национальную команду. Ребята оправдали доверие тренера и хорошо себя показали. Главное, что мы победили. Все игроки должны быть готовы выйти на поле и показать себя с лучшей стороны.

Армения - неплохая команда. У нас стоит максимальная задача в группе. Нам под силу победить. Футболисты приучили нас к достойной игре в своем исполнении. Петраков тоже полностью заслуживает быть тренером сборной Украины”, – сказал Федецкий.