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Федецкий: Петраков полностью заслуживает быть тренером сборной Украины
Аналитика от экс-игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты текущего главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова:
“Против Ирландии Петраков полностью поменял состав, и я считаю, что это было абсолютно правильное решение. Нужно было дать сыграть футболистам, у которых еще не так много в активе матчей за национальную команду. Ребята оправдали доверие тренера и хорошо себя показали. Главное, что мы победили. Все игроки должны быть готовы выйти на поле и показать себя с лучшей стороны.
Армения - неплохая команда. У нас стоит максимальная задача в группе. Нам под силу победить. Футболисты приучили нас к достойной игре в своем исполнении. Петраков тоже полностью заслуживает быть тренером сборной Украины”, – сказал Федецкий.
Напомним, что контракт Александра Петракова со сборной Украины действителен до конца 2022-го года. Он возглавляет “сине-желтых” с августа прошлого года.
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