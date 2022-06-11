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Ярмоленко не сыграет против Армении из-за проблем со здоровьем
Потеря для "сине-желтых"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в матче третьего тура Лиги наций против Армении. Об этом сообщил пресс-атташе Александр Гливинский.
День перед поединком игрок чувствовал ломоту в теле, однако повышенной температуры у него не было. Александр Петраков даже хотел выпустить его в стартовой одиннадцатке, но сегодня после консультации с врачом было решено, что Ярмоленко не сыграет с Арменией.
Андрей не поехал на стадион и будет следить за ходом матча из гостиничного номера.
Главный тренер Олександр Петраков решил, что не будет проводить медицинскую замену Ярмоленко на Соболя, поэтому в заявке на матч будут 22 футболиста. Напомним, что еще один игрок, не попавший в список из 23-х на сегодняшний матч, Александр Сирота заболел и не может помочь команде.
Старт поединка запланирован на 16:00. UA-Футбол проведет
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