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Ярмоленко не сыграет против Армении из-за проблем со здоровьем

Национальная сборная Украины
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Потеря для "сине-желтых"

Ярмоленко не сыграет против Армении из-за проблем со здоровьем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в матче третьего тура Лиги наций против Армении. Об этом сообщил пресс-атташе Александр Гливинский.

День перед поединком игрок чувствовал ломоту в теле, однако повышенной температуры у него не было. Александр Петраков даже хотел выпустить его в стартовой одиннадцатке, но сегодня после консультации с врачом было решено, что Ярмоленко не сыграет с Арменией.

Андрей не поехал на стадион и будет следить за ходом матча из гостиничного номера.

Главный тренер Олександр Петраков решил, что не будет проводить медицинскую замену Ярмоленко на Соболя, поэтому в заявке на матч будут 22 футболиста. Напомним, что еще один игрок, не попавший в список из 23-х на сегодняшний матч, Александр Сирота заболел и не может помочь команде.

Старт поединка запланирован на 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн и аудио трансляцию встречи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Армения
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Источник:
УАФ

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