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Украина - Армения 3:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Есть вторая победа в группе

Украина - Армения 3:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Фото: Getty Images

Новина українською

Команда Александра Петракова долго пыталась вскрыть оборонительные ряды сборной Армении. И во втором тайме наши парни все-таки сумели прорвать защиту соперника - сначала Руслан Малиновский с линии штрафной площадки точно пробил в угол ворот, а спустя 16 минут Александр Караваев классно подключился к атаке по правому флангу и с левой ноги обводящим ударом удвоил счет. А финальну точку в игре поставил Виталий Миколенко, который вышел на замену в концовке встречи.

Лига Наций, дивизион В, третий тур
11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Украина - Армения 3:0
Гол: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84

Украина: Пятов - Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Миколенко 78) - Сидорчук (Игнатенко 85), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок 70) - Цыганков, Яремчук (Довбик 70), Мудрик (Зубков 78)

Армения: Юрченко - Монрой, Воскоян, Мкоян, Мкртчян, К.Оганесян - Байрамян (Бичахян 55), Удо, Дашьян (Малакян 81) - Бабаян (Адамян 55), Барсегян (Аратунян 66)
Предупреждения: Забарный 45+2, Зинченко 66, Матвиенко 87 - Бабян 45+2, Байрамян 52, Адамян 89, Воскоян 90

Видео гола Малиновского

Гол Караваева

Гол Миколенко

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В статье: Украина Армения
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