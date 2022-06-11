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Гимн Украины перед матчем с Арменией спел 7-летний ребенок. Видео
Невероятное исполнение от Амелии Анисович
Фото: Чемпіон
Амелия Анисович, 7-летняя девочка, исполнила гимн Украины перед началом матча Лиги Наций против Армении на стадионе "ЛКС" в польском Лодзе.
Амелия стала известной благодаря своему исполнению песни из мультфильма "Холодное сердце" во время пребывания в бомбоубежище в Киеве. О девочке, пытавшейся подержать людей пением во время российских бомбардировок, написали CNN и New York Post.
Также, уже эвакуировавшись в Польшу, она выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, проходившем в Лодзе. Там она также спела гимн страны.
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