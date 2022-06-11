Пушка Руслана Малиновского. Украина выходит вперед в матче с Арменией

Руслан Малиновский забил первый гол в матче сборной Украины против сборной Армении. Ассист на полузащитника сделал правый защитник Александр Караваев.

Для Малиновского это уже седьмой гол в 49 матчах за сборную. Помимо этого, у него на счету также 7 ассистов. Для Александра Караваева же эта результативная передача стала уже тринадцатой в 44 матчах.

Благодаря голу Руслана Малиновского сборная Украины теперь находится на первом месте в таблице своей группы Лиги Наций. У национальной команды 6 очков в двух матчах.