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Пушка Руслана Малиновского. Украина выходит вперед в матче с Арменией
Наконец-то открыли счет в мачте
Фото: Getty Images
Руслан Малиновский забил первый гол в матче сборной Украины против сборной Армении. Ассист на полузащитника сделал правый защитник Александр Караваев.
Для Малиновского это уже седьмой гол в 49 матчах за сборную. Помимо этого, у него на счету также 7 ассистов. Для Александра Караваева же эта результативная передача стала уже тринадцатой в 44 матчах.
Благодаря голу Руслана Малиновского сборная Украины теперь находится на первом месте в таблице своей группы Лиги Наций. У национальной команды 6 очков в двух матчах.
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