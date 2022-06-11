Александр Караваев забивает второй гол Украины в матче с Арменией

Правый защитник сборной Украины Александр Караваев забил второй гол национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Армении. Ранее именно Караваев сделал ассист на первый гол Украины.

Этот гол стал для Александра лишь вторым в его карьере за сборную Украины. Помимо двух голов, в своих 44 матчах за команду он также сделал тринадцать голевых передач.

В этом сезоне за "Динамо" Караваев отыграл 26 матчей во всех турнирах, однако так и не забил ни одного гола. Однако, у него на счету 3 ассиста.