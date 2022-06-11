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Дебютный гол Виталия Миколенко за сборную Украины. Видео
Второе результативное действие за 25 матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко забил свой дебютный гол за команду в матче против сборной Армении в рамках Лиги Наций.
Фулбек "Эвертона" впервые сыграл за национальную команду в ноябре 2018 года, против сборной Турции. С тех пор он провел за Украину еще 24 матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
Свое первое результативное действие за сборную – голевую передачу – Миколенко сделал в матче квалификации на ЕВРО-2020 против сборной Португалии в октябре 2019 года. Тогда его пас на Андрея Ярмоленко стал победным.
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