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Дебютный гол Виталия Миколенко за сборную Украины. Видео

Национальная сборная Украины
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Второе результативное действие за 25 матчей

Дебютный гол Виталия Миколенко за сборную Украины. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко забил свой дебютный гол за команду в матче против сборной Армении в рамках Лиги Наций.

Фулбек "Эвертона" впервые сыграл за национальную команду в ноябре 2018 года, против сборной Турции. С тех пор он провел за Украину еще 24 матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Свое первое результативное действие за сборную – голевую передачу – Миколенко сделал в матче квалификации на ЕВРО-2020 против сборной Португалии в октябре 2019 года. Тогда его пас на Андрея Ярмоленко стал победным.

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Армении Виталий Миколенко
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