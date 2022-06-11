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Национальная сборная Украины

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Лидеров – двое. Оценки игроков сборной Украины за матч против Армении

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

После победы 3:0

Лидеров – двое. Оценки игроков сборной Украины за матч против Армении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины во втором матче Лиги наций 2022/23 уверенно по счету одолела Армению 3:0. Голами отличились Малиновский, Караваев и Миколенко.

Известный статистический портал whoscored выставил оценки игрокам сборной Украины.

Лучшие баллы (8,6) получили Руслан Малиновский и Александр Караваев. В тройку лидеров вошел также игравший левого защитника Александр Зинченко.

Самую низкую оценку среди игроков основы получил Роман Яремчук – 6,3.

Лидеров – двое. Оценки игроков сборной Украины за матч против Армении - изображение 1

скриншот - whoscored
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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
11.06.2022 в 18:52
Яремчука, конечно, как всегда обидели. Уж сколько он сегодня сделал для армян, сколько раз срывал атаки, выручал … а вот не оценили …(
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