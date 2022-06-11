Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидеров – двое. Оценки игроков сборной Украины за матч против Армении
После победы 3:0
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины во втором матче Лиги наций 2022/23 уверенно по счету одолела Армению 3:0. Голами отличились Малиновский, Караваев и Миколенко.
Известный статистический портал whoscored выставил оценки игрокам сборной Украины.
Лучшие баллы (8,6) получили Руслан Малиновский и Александр Караваев. В тройку лидеров вошел также игравший левого защитника Александр Зинченко.
Самую низкую оценку среди игроков основы получил Роман Яремчук – 6,3.
Популярное сейчас
- Зинченко – левый защитник и без Ярмоленко. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Армении
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО