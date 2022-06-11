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Николай Матвиенко провел пятидесятый матч за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Юбилей

Николай Матвиенко провел пятидесятый матч за сборную Украины

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко провел свой 50-й матч за сборную Украины. Он вышел в стартовом составе на поединок Лиги наций против Армении (3:0).

Украина выиграла 3:0 благодаря голам Малиновского, Караваева и Миколенко. Эта победа позволила команде Петракова сохранить стопроцентную эффективность в турнире – два матча, шесть очков, ноль пропущенных.

Следующий свой матч Украина проведет 14-го июня против Ирландии.

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В статье: Украина Николай Матвиенко
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