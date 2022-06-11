Национальная сборная Украины
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Николай Матвиенко провел пятидесятый матч за сборную Украины
Юбилей
Фото: shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко провел свой 50-й матч за сборную Украины. Он вышел в стартовом составе на поединок Лиги наций против Армении (3:0).
Украина выиграла 3:0 благодаря голам Малиновского, Караваева и Миколенко. Эта победа позволила команде Петракова сохранить стопроцентную эффективность в турнире – два матча, шесть очков, ноль пропущенных.
Следующий свой матч Украина проведет 14-го июня против Ирландии.
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