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Александр Петраков: В перерыве сказал, что кто-то должен забить. С Уэльсом не забили, а тут удалось

Национальная сборная Украины
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Комментарий главного тренера сборной Украины

Александр Петраков: В перерыве сказал, что кто-то должен забить. С Уэльсом не забили, а тут удалось

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в матче Лиги Наций против сборной Армении со счетом 3:0:

"Фартовость этого стадиона? Возможно, есть такое. Я хотел играть здесь. Я очень рад и благодарен всем болельщикам. Играли как дома. Нужен был забитый гол. В перерыве сказал, что кто-то должен забить. С Уэльсом не забили, а тут удалось.

Спасибо Андрею Пятову, что сыграл. Спасибо ему за все. Что касается Андрея Ярмоленко, то он заболел, температура. Он сказал, что готов сыграть, готов выйти, но я сказал ему, что не нужно. Ребята все сделают.

Сегодня попросил Сашу Зинченко сыграть слева в обороне, потому что Виталий Миколенко провел три матча подряд, нужно было дать отдохнуть. Должен был Соболь сыграть, но Эдуард заболел.

Многие заболели в Уэльсе. Ребята молодцы, вышли и проделали работу. Малиновский взял на себя ответственность, забив гол".

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Национальная сборная Армении
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