Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Петраков: В перерыве сказал, что кто-то должен забить. С Уэльсом не забили, а тут удалось
Комментарий главного тренера сборной Украины
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в матче Лиги Наций против сборной Армении со счетом 3:0:
"Фартовость этого стадиона? Возможно, есть такое. Я хотел играть здесь. Я очень рад и благодарен всем болельщикам. Играли как дома. Нужен был забитый гол. В перерыве сказал, что кто-то должен забить. С Уэльсом не забили, а тут удалось.
Спасибо Андрею Пятову, что сыграл. Спасибо ему за все. Что касается Андрея Ярмоленко, то он заболел, температура. Он сказал, что готов сыграть, готов выйти, но я сказал ему, что не нужно. Ребята все сделают.
Сегодня попросил Сашу Зинченко сыграть слева в обороне, потому что Виталий Миколенко провел три матча подряд, нужно было дать отдохнуть. Должен был Соболь сыграть, но Эдуард заболел.
Многие заболели в Уэльсе. Ребята молодцы, вышли и проделали работу. Малиновский взял на себя ответственность, забив гол".
Популярное сейчас
- Украина - Армения 3:0. Долго запрягали
- Зинченко – левый защитник и без Ярмоленко. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Армении
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО