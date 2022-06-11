Александр Петраков: Эпидемии в команде нет. Болезни связаны с погодой в Уэльсе - дождь, ветер, очень холодно было

Сборная Украины во втором матче Лиги наций одолела Армению 3:0. На послематчевой пресс-конференции на актуальные вопросы журналистов ответил главный тренер Александр Петраков.

- Как вы прокомментируете решение Андрея Пятова о завершении карьеры в национальной команде?

– Я благодарен ему за все, что он сделал для украинского футбола. Очень грустно. Он сам этого захотел. Так и сказал мне: "Васильевич, уже есть хорошие ребята, мне нужно дать им дорогу". Завтра в шесть утра он уедет из расположения сборной.

- Какие ваши впечатления от игры?

- Победили 3:0, играли хорошо, было много моментов. Я поздравил ребят, двигаемся дальше.

— Как оцените игру вышедших на замену футболистов? Почему вы так эмоционально реагировали на забитые голы?

— Я такой человек, в футболе нужно радоваться в такие моменты. Ради этих секунд и живешь. Это адреналин, это сложно передать. Я радовался за ребят, за Караваева…

Миколенко вышел на замену, потому что Зинченко устал и получил желтую карточку. Виталий вышел и, так получилось, что забил. Не буду говорить, что ставил перед ним такую ​​цель. Я его попросил навести порядок в обороне. Зинченко играл на этой позиции, потому что Миколенко провел три матча, а Соболь только начал тренироваться.

Ярмоленко заболел, была высокая температура. Я сказал ему, что не нужно сегодня играть. Думаю, к 14-му июня он будет готов. Также у Сироты уже нет температуры, все у него будет хорошо.

- Насколько вы ощущали сегодня поддержку стадиона?

— И тренеру, и футболистам всегда хорошо играть, когда есть болельщики. Когда их нет – это плохо. Сегодня атмосфера была просто замечательная, мы словно играли в Украине. Было правильным решение согласиться играть в Лодзи, ведь пришел полный стадион, наши соотечественники. Люди радовались, я видел их лица, они благодарят. Все хотят домой, чтобы кончилась война. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Спасибо нашим украинцам, которые поддержали нас. И в Украине все смотрели игру по телевизору, все горды нашей страной. У нас идет война… Это многое значит для нас и для меня лично.

- Были какие-то жесты поддержки от соперников?

— Перед игрой ко мне подошел их главный тренер с переводчиком, пожелал удачи, всего лучшего, чтобы скорее завершилась война, пожелал удачи. Ребята после игры поблагодарили. Тренер вратарей Березовский подошел, Пятова поздравил.

Вы понимаете, что это наша война. Я так вижу, что люди уже где-то устают от Украины. Мы должны сами себе помогать, только мы сами можем сделать все — закончить войну, восстанавливать страну. Мир будет помогать, за что мы его очень будем благодарить.

— Нет ли подозрения на эпидемию сборной Украины?

— Нет, это связано с погодой в Уэльсе — дождь, ветер очень холодно было. Ребята не сразу заболели, а через несколько дней. Ярмоленко вчера тренировался, все было хорошо, а вечером позвонил, сказал, что ему плохо, ставили капельницу. У Сироты была температура 40 после перелета из Ирландии. Думаю, что это простуда. Всё хорошо, ситуация контролируемая.

— Ваша команда в июне должна провести пять матчей…

– Все хорошо, ребята понимают. Мы готовились к этому, я хотел, чтобы в команде было 27 игроков. Ребята молодцы, все готовятся, сейчас будут восстанавливаться. Они выполняют то, что предлагает медицинский штаб, нет никаких вопросов. Я прогнозирую, что будет очень трудная игра с Ирландией.

- Как оцените игру Зинченко на позиции левого защитника?

– Его ставит на эту позицию Хосеп Гвардиола. Все хорошее нужно продолжать. Я дал отдохнуть Николаю, поэтому попросил Сашу помочь команде. У нас все хорошо, есть контакт. В сборной футболисты должны уметь играть на двух-трех позициях. Не буду говорить, где Зинченко сыграет в следующий раз, чтобы ирландцы не знали.

- Как команда простится с Пятовым?

— Если вы намекаете на пир, то его не будет. Он едет в шесть утра. Мы с Андреем договорились, что он будет приходить в сборную, когда она будет собираться. Все будет хорошо, он придет к нам, еще поможет вратарям, подскажет. Чтобы вы понимали это не мое решение. Это решение Андрея Пятова. Он очень порядочный человек, желаю ему всего наилучшего. Я думаю, он поиграет на хорошем уровне.

Следующий свой матч сборная Украины проведет 14-го июня против Ирландии.